F1 GP Italia, Monza 2027: al via la prevendita dei biglietti, tra Sprint e promozioni

Monza guarda al 2027: via alle prevendite per il 98° GP Italia! Torna la gara Sprint, tutte le fasi d'acquisto e la promo Fidelity

A poche ore dalla pubblicazione ufficiale del calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 2027, che ha collocato il GP d'Italia nel fine settimana dal 3 al 5 settembre, scatta ufficialmente la corsa al biglietto per la 98esima edizione della gara a Monza.

Un evento che si preannuncia di primaria importanza sul piano dello spettacolo: l'Autodromo Nazionale tornerà infatti a ospitare il format della Sprint Race, regalando agli appassionati un sabato ad altissima tensione sportiva nel Tempio della Velocità.

Fase 1: Prelazione American Express e Fidelity Promo

La tabella di marcia della vendita si articola su diverse finestre temporali d'acquisto pensate per premiare gli spettatori fidelizzati:

Da un lato, c'è infatti la prevendita American Express, attiva dal 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 24 settembre, per i titolari di carta American Express che possono accedere in esclusiva alla prima tranche di biglietti per la tre giorni brianzola. Dall'altro, la promozione Fidelity 8%: contestualmente alla prelazione bancaria, i titolari della carta che hanno già assistito al GP d'Italia 2026 possono beneficiare di uno sconto dell'8% sul prezzo di listino. Per attivare la promozione è sufficiente inserire il Sigillo Fiscale (S.F.) riportato sul tagliando dell'edizione precedente.

Fase 2: vendita libera e finestre di sconti

Dalle ore 12:00 di giovedì 24 settembre parte invece la vendita generale, che apre l'acquisto dei tagliandi per il GP d'Italia alla totalità degli appassionati attraverso i canali di vendita ufficiali del circuito e le piattaforme autorizzate.

Anche durante la vendita libera rimarrà attiva la promozione Fidelity: tutti i possessori di un biglietto del GP 2026 (indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato) potranno usufruire del ribasso dell'8% fino all'8 ottobre 2026, garantendo così una finestra di 14 giorni dall'apertura dei botteghini digitali.

Per applicare la riduzione sarà necessario selezionare la voce ''Fidelity 8%'' nella pagina di checkout e digitare il codice alfanumerico di 16 caratteri del Sigillo Fiscale (S.F.). Ciascun codice dà diritto allo sconto su un singolo ingresso per l'edizione 2027 del GP d'Italia 2027 di F1 ed è utilizzabile una sola volta.

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