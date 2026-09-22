Lo spettacolo del GT Open a Monza: tutte le info utili per il pubblico

Monza si prepara ad accogliere dal 25 al 27 settembre 2026 l'International GT Open, che torna per la 21ª volta all'Autodromo Nazionale per il settimo e penultimo appuntamento della stagione. Il weekend offrirà agli appassionati un programma particolarmente ricco, con le GT3 del campionato principale affiancate da Euroformula Open, TCR Europe, GT Cup Europe e Lotus Cup Italia. L'ingresso al circuito sarà gratuito, mentre resterà a pagamento soltanto il parcheggio. Il paddock e le aree tecniche saranno invece riservati agli autorizzati.

Sono attese oltre trenta GT3 di marchi come Ferrari, Porsche, Audi, McLaren, Lamborghini, Aston Martin, BMW e Mercedes. A Monza è inoltre in programma il secondo appuntamento endurance della stagione per il GT Open, dopo la 500 km di Spa-Francorchamps: anche in Brianza la gara si disputerà sulla distanza di 500 chilometri e assegnerà punteggio doppio, rendendo particolarmente importante il risultato in ottica campionato.

GT Open, la sfida per il titolo e la 500 km di Monza

Al comando della classifica arrivano gli inglesi Tom Emson e Tom Lebbon, al volante della Ferrari 296 di Elite Motorsport, con appena due punti di vantaggio sulla Mercedes di Motopark affidata a Christian Mansell e Maxi Götz. Tra le squadre italiane spicca AF Corse, presente con sei vetture e con Tommaso Mosca e Rafael Duran sulla macchina di punta. Da seguire anche la Porsche di ZRS Motorsport, team veneto alla prima stagione nel GT Open e già capace di conquistare due vittorie e due pole position, con Pietro Armanni e Alex Fontana attualmente quarti in campionato.

International GT Open Monza 2026: la partenza a Hockenheim

Sempre dal Veneto arriva Villorba Corse, che schiera una Lamborghini Huracán per Leonardo Moncini e Rodrigo Testa. La squadra ha ottenuto a Hockenheim il primo successo stagionale. La gara del GT Open è in programma domenica alle 12:30 e avrà una durata massima di 2 ore e 55 minuti, oltre a un giro, per completare i 500 km previsti.

Non solo GT3: tutte le categorie in pista

Il programma del weekend comprenderà anche l'Euroformula Open, con le Dallara 324 motorizzate Toyota, il TCR Europe, tornato a Monza dopo tre anni di assenza, la GT Cup Europe e la Lotus Cup Italia.

In Euroformula la classifica vede al comando il taiwanese Rui-heng Yeh, mentre in TCR Europe il campionato è particolarmente equilibrato: dopo le prime otto gare sono sette i vincitori diversi e appena 50 punti separano i primi otto. In testa c'è Nicolas Taylor, con gli italiani Marco Butti e Nicola Baldan rispettivamente terzo e sesto. In pista anche Gabriele Covini, Giacomo Prandelli e Sandro Pelatti.

Il fine settimana sarà quindi particolarmente interessante per gli appassionati italiani anche per la presenza di diversi team e piloti locali.

Il programma di Monza: orari e gare

Il programma ufficiale aggiornato prevede già giovedì 24 settembre una giornata di test privati, con le varie categorie impegnate in pista dalle 9:00 alle 18:00. Per il pubblico, invece, l'appuntamento ufficiale è da venerdì 25 settembre.

Venerdì 25 settembre

Ora Categoria Sessione 9:00 Lotus Cup Italia Prove Libere 1 9:30 Euroformula Open Prove Libere 1 10:20 GT Cup Europe Prove Libere 1 11:20 International GT Open Prove Libere 1 12:30 TCR Europe Prove Libere 1 13:30 Lotus Cup Italia Prove Libere 2 14:00 Euroformula Open Prove Libere 2 14:50 GT Cup Europe Prove Libere 2 15:50 International GT Open Prove Libere 2 17:00 TCR Europe Prove Libere 2 17:40 GT Cup Europe Prove Libere 3, piloti Bronze

Sabato 26 settembre

Ora Categoria Sessione 9:00 International GT Open Prove Libere 3, piloti Bronze 9:50 Euroformula Open Qualifiche 10:20 Lotus Cup Italia Qualifiche 10:50 GT Cup Europe Qualifiche 1 11:20 International GT Open Qualifiche 1 11:55 TCR Europe Qualifiche 13:05 Euroformula Open Gara 1 14:05 Lotus Cup Italia Gara 1 14:45 International GT Open Qualifiche 2 15:35 GT Cup Europe Gara 1 16:55 TCR Europe Gara 1 17:50 Euroformula Open Gara 2

Domenica 27 settembre

Ora Categoria Sessione 8:45 Lotus Cup Italia Gara 2 9:25 GT Cup Europe Qualifiche 2 10:05 Euroformula Open Gara 3 11:05 TCR Europe Gara 2 12:30 International GT Open GT Open 500 – Monza 16:15 GT Cup Europe Gara 2

Gli orari sono quelli del programma ufficiale aggiornato di Monza.

Ingresso pubblico: quanto costa andare a Monza

Per il pubblico l'accesso all'Autodromo Nazionale Monza è gratuito. Saranno aperti i varchi A-Vedano e B-Santa Maria alle Selve, dalle 7:00 alle 20:30 da venerdì a domenica.

L'unico costo riguarda il parcheggio, disponibile sabato e domenica nelle aree P8 e P9:

Veicolo Prezzo giornaliero Auto 15 € Moto 5 € Minibus 30 € Autobus 50 €

Il paddock resterà invece chiuso al pubblico, così come le aree tecniche riservate agli addetti ai lavori.

Per chi vuole trascorrere una giornata all'insegna del motorsport, il sabato offre un programma particolarmente intenso tra qualifiche e gare delle categorie di supporto, mentre la domenica ha il suo momento centrale nella 500 km del GT Open alle 12:30, seguita dalla seconda gara della GT Cup Europe.

VEDI ANCHE

Tags