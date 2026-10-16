Red Bull blinda Laurent Mekies: rinnovo a lungo termine come team principal fino al 2031

La Red Bull consolida la propria struttura di vertice annunciando il rinnovo contrattuale di Laurent Mekies. I due soci Mark Mateschitz e Chalerm Yoovidhya hanno infatti confermato la firma dell'accordo a lungo termine, blindando l'ingegnere ex Toro Rosso, FIA e Ferrari fino al 2031 durante un incontro con la squadra nella sede di Milton Keynes.

La comunicazione è arrivata sulla scia dei recenti successi ottenuti tra Sepang e Singapore e si aggiunge al prolungamento dei piloti titolari Max Verstappen e Isack Hadjar e all'ingaggio di figure chiave nell'organigramma tecnico per le prossime stagioni: così la Red Bull Racing solidifica l'organizzazione in vista delle sfide del prossimo futuro.

Dalla Ferrari alla Racing Bulls, fino a Milton Keynes

L'ingegnere francese vanta una carriera ventennale nel Mondiale di F1, costellata da incarichi di responsabilità in Minardi, Toro Rosso, FIA e Ferrari. Rientrato nel gruppo anglo-austriaco nel 2024 come team principal alla guida della Racing Bulls, Mekies è stato promosso al ruolo di Amministratore Delegato e team principal della scuderia principale nell'estate del 2025 dopo l'improvviso licenziamento di Christian Horner.

Sotto la sua gestione la squadra ha completato un recupero prestazionale nella seconda parte dello scorso campionato, sfiorando il titolo piloti al termine dell'ultima gara.

Il nuovo corso con i motori Red Bull-Ford

L'intesa a lungo termine premia il lavoro svolto nel coordinare il debutto delle nuove monoposto equipaggiate con la prima power unit realizzata all'interno della fabbrica di Milton Keynes, fortemente voluta dal suo predecessore Horner che vedeva un futuro da costruttore tout-court e non da cliente di un altro motorista.

Dopo una fase iniziale di adattamento, la scuderia si è sbloccata grazie all'affermazione nel GP in Malesia, confermando la crescita prestazionale nel successivo appuntamento a Marina Bay con il successo pieno sia nella Sprint Race sia nella gara domenicale da parte di un Max Verstappen in stato di grazia.

Parlano i protagonisti

“La forza della Red Bull è sempre derivata dalle persone che ne fanno parte - dicono gli azionisti di maggioranza, Mark Mateschitz e Chalerm Yoovidhya in un comunicato congiunto - e dalla creazione di un ambiente in cui individui di talento possano realizzare insieme cose straordinarie. Laurent ha svolto un ruolo cruciale nel guidare il team attraverso un importante periodo di transizione, mantenendo al contempo lo spirito competitivo e i principi Red Bull che ci contraddistinguono. Questo rinnovo riflette la nostra fiducia nella sua leadership e la nostra convinzione condivisa nella visione a lungo termine. Guardiamo con ambizione a ciò che ci aspetta e siamo determinati a sfruttare insieme questo slancio”.

“Sono incredibilmente orgoglioso - aggiunge Laurent Mekies - di proseguire questo percorso con la Red Bull e voglio ringraziare i dirigenti e tutto il team e le persone coinvolte in questa decisione per la fiducia che hanno riposto nel progetto. Ciò che rende speciale questa scuderia è il modo in cui tutti si uniscono nel perseguimento dello stesso obiettivo, e mi sento privilegiato a lavorare ogni giorno al fianco di un gruppo così talentuoso e impegnato. Insieme, con i gruppi di lavoro guidati da Pierre Waché (il direttore tecnico della Red Bull, ndr) e Ben Hodgkinson (il responsabile delle power unit Red Bull-Ford, ndr) che svolgono un ruolo centrale nel plasmare il nostro futuro, disponiamo di una solida base per gli anni a venire e crediamo sinceramente che questo sia solo l’inizio. Guardando al futuro, continueremo ad abbracciare i principi che ci contraddistinguono: libertà di pensiero, rapidità d’azione e audacia nelle decisioni”.

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