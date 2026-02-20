F1 vs Nascar Vs Drifter: un nuovo spassoso video da Red Bull

Tre campioni neozelandesi di F1, Nascar e drifting si sfidano in prove fuori di testa nel nuovo video Red Bull

Questa volta Red Bull ha scelto un terreno particolare per mettere a confronto tre assi del motorsport neozelandese. I protagonisti sono Liam Lawson, talento della F1; Shane van Gisbergen, star della NASCAR, e Mad Mike Whiddett, icona mondiale del drifting.

Tre discipline, tre stili di guida, una sola domanda: chi si adatta meglio quando spariscono le certezze? Qui sotto il video della sfida, giocatasi tra motori, polvere e improvvisazione.

Tre sfide, zero comfort zone

Il format è semplice solo sulla carta. I piloti devono affrontare tre prove completamente diverse, ognuna studiata per togliere punti di riferimento e costringere tutti a reinventarsi.

Si parte con una gara in ProLite truck, tra salti, fondi scivolosi, traiettorie da inventare metro dopo metro e un bersaglio da colpire in volo. Come si capisce non manca un aspetto ludico in questa sfida.

Si passa poi al drifting di precisione, dove non basta andare di traverso: bisogna colpire bersagli, gestire angoli e dosare il gas con chirurgica attenzione. Terreno ideale per qualcuno, molto meno per altri.

Gran finale? Una corsa folle con i tagliaerba, probabilmente la prova più imprevedibile e caotica dell’intero video. Velocità ridotte, grip inesistente e un solo obiettivo: arrivare davanti, in qualunque modo. Qualunque.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/02/2026