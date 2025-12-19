Red Bull: dietro le quinte di uno stunt spettacolare

Campione di Supercross sfida la gravità e... i coccodrilli, nel nuovo stunt organizzato con Red Bull. Tyler Bereman, in sella alla sua moto, attraversa un laghetto artificiale saltando da un'isoletta all'altra: guarda il video qui sotto, è davvero spettacolare e racconta tutti i retroscena!

Il backstage del video di Bereman è particolarmente interessante. Mostra l'allenamento dell'atleta su una pista riprodotta ad hoc e mostra anche il condizionamento psicologico (e non) con cui si prepara al peggio. Per esempio a un tuffo non previsto nelle acque infestate della Florida.

Tyler Bereman salta uno sci nautico nello stunt per Red Bull

Per fortuna va tutto bene: l'impresa riesce e, per aggiungere un ulteriore tocco di spettacolarità in più, uno dei salti porta Tyler a sorvolare un motoscafo che traina uno dei suoi collaboratori sulla tavola da wakeboard. Per festeggiare, tutti in acqua! Ma.. ma come? Non c'erano i coccodrilli?

