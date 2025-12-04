Una sella per due: acrobazie di "coppia" nel nuovo video di Johannes Wibmer

Johannes Wibmer sorprende con un appuntamento galante… in motocross freestyle. Guarda il video e il divertente backstage

Che cosa succede quando una promessa del motocross freestyle esce in moto per un appuntamento galante? La risposta di Johannes Wibmer, ventenne pilota austriaco in forza a Red Bull, è ricca di spunti che fanno sorridere. Guarda il video qui sotto.

Se ancora non l'avessi guardato, il consiglio è di vedere il video fino in fondo, perché le scene post credit sono le più interessanti: mostrano il dietro le quinte delle acrobazie, che riportano le imprese sovraumane del pilota austriaco a un contesto molto più reale. Che prevede, per esempio, di ripulire le piastrelle del centro commerciale dai segni delle sgommate. Per dire.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/12/2025