Sainz rinnova con Williams: confermata la coppia con Albon per il 2027

Dopo aver blindato Alex Albon, la Williams completa la propria formazione per il 2027 annunciando anche il rinnovo pluriennale di Carlos Sainz. Arrivato a Grove nel 2025, dopo le esperienze con Toro Rosso, Renault, McLaren e Ferrari, lo spagnolo ha deciso di continuare a scommettere sul progetto di ricostruzione guidato da James Vowles nonostante un 2026 fin qui complicato. Una fiducia costruita anche sui risultati della passata stagione, la migliore per Williams dal 2016: Sainz aveva conquistato il suo primo podio con la squadra chiudendo terzo a Baku, per poi salire sul podio anche nella Sprint di Austin e nel GP del Qatar. Il rinnovo dello spagnolo completa così la line-up Albon-Sainz per il 2027, stagione nella quale Williams festeggerà i 50 anni dal debutto in Formula 1. Una coppia di grande esperienza, che complessivamente conta oltre 370 partenze, più di 1.600 punti e 31 podi nel Mondiale. “Credo davvero nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica sia in pista, e negli investimenti e nel lavoro che si stanno facendo dietro le quinte”, ha spiegato Sainz. “Abbiamo ciò che serve per cambiare insieme la situazione. Sono impegnato come il primo giorno nel contribuire a riportare Williams dove merita di stare e non vedo l'ora di creare altri ricordi con questa squadra”.

Vamos! The journey continues 💙



Carlos Sainz has agreed a new multi-year contract, reaffirming his commitment to our long-term ambition of competing at the front of the F1 grid 🤝



More to come. More to fight for 👊 Tap here for further info: https://t.co/8SckyDv4e7pic.twitter.com/mBl8oyHJJv — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 19, 2026

Vowles: “Una delle coppie più forti della griglia”

La permanenza del quattro volte vincitore di un Gran Premio rappresenta un altro tassello importante nella strategia a lungo termine della Williams, impegnata da anni in un profondo rinnovamento di strutture, personale e strumenti con l'obiettivo di tornare stabilmente nelle posizioni di vertice. James Vowles considera Sainz uno dei leader del progetto, non soltanto per velocità ed esperienza in pista ma anche per il contributo tecnico fornito dietro le quinte: “Dal momento in cui è arrivato, il talento di Carlos al volante e la sua dedizione in fabbrica sono stati estremamente preziosi per questo progetto. Lavora giorno dopo giorno con i suoi ingegneri per trovare ogni millisecondo”. Il team principal ha sottolineato anche la sintonia tra gli obiettivi del pilota e quelli della squadra: “Carlos condivide la fiducia e l'ambizione che abbiamo in Williams e spinge ogni giorno per trasformarle in risultati. Insieme ad Alex, credo davvero che abbiamo una delle coppie più forti della griglia”. Sainz proseguirà dunque la sua avventura con una delle squadre più titolate della storia della Formula 1, che conta nove Mondiali Costruttori e 114 vittorie, diventando inoltre uno dei soli tre piloti, insieme ad Alain Prost e Nigel Mansell, ad aver corso per Williams, McLaren e Ferrari.

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