F1 2026

Sainz rinnova con Williams: confermata la coppia con Albon per il 2027

Avatar di Simone Valtieri,

39 minuti fa - Dopo Albon, anche lo spagnolo prolunga il contratto con la squadra di Grove

Carlos Sainz ha firmato un nuovo contratto "pluriennale" con Williams. Lo spagnolo farà coppia con Alex Albon anche nel 2027, anno del 50° anniversario del team
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Dopo aver blindato Alex Albon, la Williams completa la propria formazione per il 2027 annunciando anche il rinnovo pluriennale di Carlos Sainz. Arrivato a Grove nel 2025, dopo le esperienze con Toro Rosso, Renault, McLaren e Ferrari, lo spagnolo ha deciso di continuare a scommettere sul progetto di ricostruzione guidato da James Vowles nonostante un 2026 fin qui complicato. Una fiducia costruita anche sui risultati della passata stagione, la migliore per Williams dal 2016: Sainz aveva conquistato il suo primo podio con la squadra chiudendo terzo a Baku, per poi salire sul podio anche nella Sprint di Austin e nel GP del Qatar. Il rinnovo dello spagnolo completa così la line-up Albon-Sainz per il 2027, stagione nella quale Williams festeggerà i 50 anni dal debutto in Formula 1. Una coppia di grande esperienza, che complessivamente conta oltre 370 partenze, più di 1.600 punti e 31 podi nel Mondiale. “Credo davvero nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica sia in pista, e negli investimenti e nel lavoro che si stanno facendo dietro le quinte”, ha spiegato Sainz. “Abbiamo ciò che serve per cambiare insieme la situazione. Sono impegnato come il primo giorno nel contribuire a riportare Williams dove merita di stare e non vedo l'ora di creare altri ricordi con questa squadra”.

Vowles: “Una delle coppie più forti della griglia”

La permanenza del quattro volte vincitore di un Gran Premio rappresenta un altro tassello importante nella strategia a lungo termine della Williams, impegnata da anni in un profondo rinnovamento di strutture, personale e strumenti con l'obiettivo di tornare stabilmente nelle posizioni di vertice. James Vowles considera Sainz uno dei leader del progetto, non soltanto per velocità ed esperienza in pista ma anche per il contributo tecnico fornito dietro le quinte: “Dal momento in cui è arrivato, il talento di Carlos al volante e la sua dedizione in fabbrica sono stati estremamente preziosi per questo progetto. Lavora giorno dopo giorno con i suoi ingegneri per trovare ogni millisecondo”. Il team principal ha sottolineato anche la sintonia tra gli obiettivi del pilota e quelli della squadra: “Carlos condivide la fiducia e l'ambizione che abbiamo in Williams e spinge ogni giorno per trasformarle in risultati. Insieme ad Alex, credo davvero che abbiamo una delle coppie più forti della griglia”. Sainz proseguirà dunque la sua avventura con una delle squadre più titolate della storia della Formula 1, che conta nove Mondiali Costruttori e 114 vittorie, diventando inoltre uno dei soli tre piloti, insieme ad Alain Prost e Nigel Mansell, ad aver corso per Williams, McLaren e Ferrari.

VEDI ANCHE
F1, Alex Albon rinnova con Williams: confermato anche per il 2027
Ufficiale, Alex Albon rinnova con la Williams per un altro anno
F1 GP Olanda 2026: orari tv, meteo, circuito. I dettagli
F1 GP Olanda 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Zandvoort
F1, Hadjar salta Zandvoort: Lawson al suo posto in Red Bull e Tsunoda torna in RB
Hadjar salta il GP d'Olanda: la Red Bull richiama Lawson
Tags
williamsformula 1Carlos SainzAlex Albon

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche