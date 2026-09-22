Red Bull, ufficiale: a Baku, Hadjar rientra dall'infortunio, Lawson torna in Racing Bulls

La Formula 1 riabbraccia uno dei protagonisti in positivo della prima metà di stagione: la Red Bull ha infatti comunicato che, a partire dal weekend del GP d'Azerbaijan a Baku, Isack Hadjar sarà regolarmente al proprio posto al volante della RB22 tornando a vestire i panni (scomodi) di compagno di squadra di Max Verstappen.

Un rientro annunciato dopo ben tre GP di sosta resi necessari dall'infortunio al polso sinistro, rimediato durante un allenamento di boxe nel corso della pausa estiva e che lo ha costretto a guardare i compagni in tv. Il rientro di Hadjar con la scuderia di Milton Keynes comporta, a cascata, un ovvio effetto domino che riporta Liam Lawson in Racing Bulls e Yuki Tsunoda al ruolo di pilota di riserva.

Il comunicato della Red Bull su Isack Hadjar

''La Red Bull Racing - scrive il team anglo-austriaco sui propri canali social ufficiali - è lieta di dare il bentornato a Isack Hadjar in questo fine settimana. Isack si è completamente ripreso dal suo infortunio al polso e quindi tornerà in azione già da giovedì nelle prime prove libere sul circuito cittadino di Baku. La squadra desidera ringraziare sinceramente Liam Lawson per la sua professionalità, dedizione e il duro lavoro svolto nel corso delle ultime tre gare. Chiamato a intervenire in circostanze difficili, ha offerto prestazioni di grande rilievo e dato un contributo prezioso alla squadra. Gli facciamo i nostri migliori auguri per il suo ritorno in Racing Bulls''.

Le buone prestazioni di Lawson e Tsunoda

Il ritorno in pista di Isack Hadjar, come detto, mette fine al buon ruolino personale di Liam Lawson, in grado comunque di raccogliere un sesto posto a Madrid e un settimo a Zandvoort. Nel weekend di Monza era stato invece Yuki Tsunoda a raccogliere un punto al volante della Racing Bulls, ottenuto grazie al decimo posto del GP d'Italia. Il neozelandese ora rientrerà a Faenza dopo il ''prestito'' alla Red Bull, mentre il giapponese tornerà a guardare i colleghi dai box.

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