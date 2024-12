F1, ufficiale: Sergio Perez e la Red Bull si separano al termine della stagione 2024

Settimane, anzi mesi, di voci, indiscrezioni, spifferi. E adesso anche l’ufficialità: Sergio Perez non sarà più un pilota della Red Bull a partire dalla stagione 2025 di Formula 1. Il pilota messicano e il team con cui ha cominciato a gareggiare nel 2021 e portato a casa due titoli Costruttori (2022 e 2023) hanno infatti deciso di separare le proprie strade. Una scelta che era nell’aria e che in realtà, più che consensuale, è stata forzata dal management Red Bull a causa delle scarse prestazioni del pilota messicano, che hanno portato il team a concludere al terzo posto Costruttori nonostante la vittoria di quello Piloti con Max Verstappen. Non a caso, fino all’ultimo GP ad Abu Dhabi, Checo aveva ricordato di avere ancora un contratto con il team – rinnovato proprio durante questa stagione – fino a tutto il 2026.

ARRIVA LAWSON Ancora non è invece ufficialmente comunicato il nome del suo successore in Red Bull, ma non sembrano esserci molti segreti: secondo le indiscrezioni di radio paddock, Perez sarà rimpiazzato da Liam Lawson. Il giovane neozelandese aveva esordito in AlphaTauri nel 2023 correndo cinque gare al posto dell’infortunato Daniel Ricciardo e ne aveva poi presodefinitivamente il posto in Racing Bulls in questa stagionedopo il GP Singapore. Tornando a Perez, l’annuncio porterà quasi sicuramente un addio alla Formula 1 o comunque a uno stop a tempo indeterminato visto che – Red Bull e Racing Bulls a parte – lo scacchiere dei piloti per la prossima stagione è già al completo. Al posto di Lawson nel team di Faenza dovrebbe infatti essere promosso il franco-algerino Isack Hadjar, secondo classificato nel campionato F2 di quest’anno.

BREAKING: Sergio Perez and Red Bull agree to part ways#F1pic.twitter.com/nDRpF3jKjC — Formula 1 (@F1) December 18, 2024

PARLA PEREZ “Sono incredibilmente grato – spiega Perez nel comunicato ufficiale in cui annuncia il suo addio alla Red Bull – per gli ultimi quattro anni trascorsi insieme e per l’opportunità di correre con una squadra così straordinaria. Guidare la Red Bull è stata un’esperienza indimenticabile e conserverò per sempre i successi ottenuti insieme. Abbiamo battuto record, raggiunto traguardi notevoli e ho avuto il privilegio di incontrare tante persone incredibili lungo il percorso. Un grande ringraziamento a tutti i membri del team, dalla direzione, agli ingegneri e ai meccanici, al catering, all'ospitalità, alla cucina, al marketing e alla comunicazione, nonché a tutti i dipendenti di Milton Keynes, a cui auguro il meglio per il futuro. È stato anche un onore correre al fianco di Max come compagno di squadra per tutti questi anni e condividere i nostri successi. Un ringraziamento speciale ai tifosi di tutto il mondo, in particolare a quelli messicani, per il loro incrollabile sostegno quotidiano. Ci rivedremo presto”.

IL SALUTO DEL BOSS “Vorrei ringraziare Checo – ha poi aggiunto il team principal, Christian Horner (che fino all’ultimo è stato uno dei sostenitori della permanenza di Perez – per tutto quello che ha fatto per la Red Bull nelle ultime quattro stagioni. Dal momento in cui è entrato a far parte del team nel 2021, ha dimostrato di essere un pilota straordinario, aiutandoci a conquistare due titoli costruttori e il nostro primo 1-2 nel campionato piloti. Le sue cinque vittorie, tutte su circuiti stradali, sono state un segno spettacolare della sua determinazione a spingersi sempre al limite. Anche se Checo non correrà per il team nella prossima stagione, sarà sempre un membro estremamente popolare e una parte preziosa della nostra storia. Grazie, Checo!”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 18/12/2024