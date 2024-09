F1, ufficiale: Ricciardo al capolinea, dal GP Usa c'è Lawson sulla Racing Bulls

Daniel Ricciardo da oggi non è più un pilota di Formula 1: a comunicarlo è stata la Racing Bulls, che ha ufficializzato il licenziamento del 35enne australiano promuovendo al suo posto il giovane Liam Lawson. Per Ricciardo, che era rimasto senza sedile alla fine del campionato 2022 e poi era rientrato la scorsa estate in AlphaTauri (il precedente nome della Racing Bulls) al posto di Nyck De Vries, si tratta probabilmente della definitiva conclusione della carriera in F1, visto che la griglia di partenza della prossima stagione è ormai (quasi) al completo.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Liam Lawson (Scuderia AlphaTauri)

NUOVO CHE AVANZA Per Lawson non si tratta invece di un esordio assoluto in F1: il 22enne neozelandese aveva infatti già debuttato nel 2023 proprio per sostituire Ricciardo, che nelle prove libere del venerdì di Zandvoort si era infortunato alla mano sinistra. Lawson aveva quindi disputato ben cinque GP con l’AlphaTauri, riuscendo a ottenere due punti nella gara di Singapore e comunque mantenendo un certo equilibrio nel confronto diretto con il compagno Yuki Tsunoda. Sarà in macchina già a partire dal prossimo GP Stati Uniti ad Austin e fino alla fine della stagione in attesa di conferma per il 2025 da parte della Red Bull.

Pubblicato da Alessio Ricci, 26/09/2024