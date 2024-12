La Red Bull ha deciso: nel 2025 ci sarà Liam Lawson al fianco di Max Verstappen

Sarà Liam Lawson il sostituto di Sergio Perez in Red Bull Racing. Il giovane pilota neozelandese, già da tempo in pole position per rilevare il sedile del 34enne messicano, è stato adesso confermato ufficialmente dalla scuderia di Milton Keynes, che nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 dicembre aveva annunciato il tanto atteso addio a Checo. Lawson sarà quindi il compagno di Max Verstappen nella stagione F1 2025, con un accordo che per il momento è soltanto annuale. La scelta è comunque rischiosa, visto che la Red Bull ha deciso di promuovere il 22enne della Racing Bulls nonostante la scarsa esperienza.

TSUNODA RESTA A FAENZA Lawson è parte del Junior Team della scuderia anglo-austriaca sin dal 2019 e ha certamente ben impressionato sin dal suo debutto in F1 (al posto dell’infortunato Ricciardo in cinque gare della stagione 2023) ma il fatto di aver disputato in totale solo 11 GP lo rende particolarmente vulnerabile nell’arduo confronto con Verstappen. “Bocciato” invece il giapponese Yuki Tsunoda, l’altro principale candidato al sedile di Perez, che continuerà la propria carriera nel team di Faenza per il quinto anno di fila. Ancora da annunciare il suo compagno di squadra, ma anche qui non si attendono sorprese: con ogni probabilità sarà il franco-algerino, vice-campione della Formula 2, Isack Hadjar.

LA GIOIA DI LAWSON “Essere annunciato come pilota di Red Bull Racing – ha detto Lawson – è il sogno di una vita per me, è qualcosa che ho voluto e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Voglio ringraziare di cuore tutto il team di Racing Bulls per il supporto visto che le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione a questo passo. Voglio anche ringraziare Christian Horner, Helmut Marko e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Max e di imparare da un campione del mondo. Non ho dubbi che apprenderò dalla sua esperienza. Non vedo l’ora di iniziare”.

IL COMMENTO DI HORNER “Sono lieto di annunciare che Liam Lawson – aggiunge il team principal, Christian Horner – si unirà al Team nel 2025. Le prestazioni di Liam nel corso dei suoi due periodi con la Racing Bulls hanno dimostrato che non solo è in grado di ottenere ottimi risultati, ma che è anche un vero pilota, che non ha paura di mischiarsi con i migliori e di uscirne vincitore. Il suo arrivo prosegue la lunga storia di promozioni all’interno del programma giovani Red Bull e segue le orme di piloti vincitori di campionati e gare come Sebastian Vettel e, naturalmente, Verstappen. Non c'è dubbio che correre al fianco di Max, quattro volte campione e senza dubbio uno dei più grandi piloti mai visti in F1, sia un compito arduo, ma sono sicuro che Liam saprà essere all’altezza della sfida e ottenere risultati eccezionali per noi il prossimo anno”.

