Ferrari? McLaren? Macché: questo pilota di F1 guida una Toyota truccata

Un pilota di Formula 1, diciamolo, ti aspetti di vederlo apparire al volante di una hypercar ultimo grido, come faceva Lewis Hamilton sulla sua Pagani personalizzata o Charles LeClerc sulla Ferrari, per esempio. Gli ''ordini di scuderia'', che li vorrebbero guidare di modelli della casa per cui corrono, contano fino a un certo punto, ma anche quando il pilota in questione è pagato da un team che non vende auto stradali, forse non ti aspetti che la scelta ricada su una Toyota elaborata. Si da il caso, invece, che il neozelandese Liam Lawson in forza alla Red Bull abbia di recente aggiunto al suo garage proprio una Toyota. Non una Prius, beninteso, ma una Supra elaborata, la prima in Europa a indossare un body kit Adro.

SPORTIVA PER TUTTI I GIORNI Certo, la Supra non è una Prius: rimane una sportiva dalle grandi qualità (qui la mia prova in pista) e il cui motore sopporta bene elaborazioni anche piuttosto spinte. Il fatto che appartenga a un produttore generalista la rende solo un pochino più pratica da usare tutti i giorni ripetto alle supercar più esclisive. Anche se il kit estetico non fa molto per renderla elegante e poco appariscente. Qui sotto il video della trasformazione.

COSA C'È SOTTO È ''l'auto più bella che abbia mai visto'', dice Lawson, che ha quest'auto da tempo. Come si evince dal video, quello che vedete è il secondo intervento di tuning a cui è stata sottoposta. Prima, la stessa auto ''indossava'' una pellicola verde che è stata rimossa, per una totale lucidatura e la finitura che vedete nelle foto. Sotto al cofano, il secondo intervento non ha portato cambiamenti e troviamo ancora il motore B58 potenziato da un nuovo kit turbo di Precision, uno scarico personalizzato e una mappa ECU ''Stage 2'' di MHD a dare 650 CV. Nuovi paraurti anteriori e posteriori, nuovi cerchi con finitura color bronzo, insieme a parafanghi in carbonio, minigonne laterali e alettone rendono questa Supra ancora più aggressiva rispetto alla versione verde. Ora, l'Incredibile Hulk è inca...to nero.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/12/2024