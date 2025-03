Red Bull, nuovo clamoroso scambio piloti: promosso Tsunoda, Lawson retrocede in Racing Bulls

RED BULL CAMBIA PILOTI: TSUNODA PER LAWSON

La Red Bull ha ufficializzato un'importante modifica alla propria line-up piloti a partire dal GP del Giappone 2025 che andrà in scena nel weekend del prossimo 6 aprile. Yuki Tsunoda prenderà il posto di Liam Lawson al fianco di Max Verstappen, mentre il neozelandese si sposterà alla Visa Cash App Racing Bulls. e cioè nel secondo team del gruppo, che ha sede a Faenza.

Rotazione strategica: perché questa scelta?

Il team di Milton Keynes ha deciso di sfruttare la sua posizione unica in Formula 1, con quattro sedili disponibili tra Red Bull Racing e la Racing Bulls (ex AlphaTauri e Toro Rosso), per ottimizzare le proprie performance. La decisione arriva dopo un inizio di stagione complicato per Lawson, che non è riuscito a soddisfare le aspettative nelle prime gare del 2025.

Tsunoda, invece, è cresciuto costantemente nel corso delle stagioni, consolidando la sua esperienza in F1 e dimostrando di poter competere con i migliori. La promozione in Red Bull rappresenta quindi un'opportunità cruciale, che coinciderà con il GP di casa a Suzuka, un palcoscenico perfetto per il debutto con il team principale.

Scambio Tsunoda-Lawson: che implicazioni per il campionato?

Con questa mossa, la Red Bull punta a rafforzare il proprio assetto, affiancando un pilota esperto come Tsunoda a Verstappen. L'obiettivo è chiaro: difendere il titolo piloti con il campione olandese e provare a riprendersi il mondiale Costruttori che lo scorso anno è sfuggito a causa delle pessime prestazioni di Sergio Perez nella seconda parte della stagione.

Per Lawson, che a fine 2024 era stato scelto proprio per sostituire Perez nonostante la scarsissima esperienza in F1 (aveva corso solo 11 GP prima della promozione nel team principale) il trasferimento alla Racing Bulls sarà un'occasione per continuare a crescere in un ambiente meno pressante e cioè nel team satellite che avrà il compito di valorizzarne il talento senza l’immediata pressione dei vertici di Milton Keynes.

COSA CAMBIA PER RED BULL E RACING BULLS

Questo cambio riflette la volontà di Red Bull di massimizzare il potenziale dei suoi piloti attraverso un sistema dinamico, in cui la mobilità tra i due team è parte integrante della strategia. La scelta di Tsunoda conferma inoltre la fiducia della scuderia nel pilota giapponese, che ha saputo guadagnarsi il posto con prestazioni solide e costanti in questo inizio di stagione.

Per la Racing Bulls, l’arrivo di Lawson porterà una ventata di freschezza e nuove dinamiche di sviluppo, mentre il team continuerà a essere un banco di prova per i giovani talenti del vivaio Red Bull. Questo non nasconde certo la bocciatura e il fatto che difficilmente, in futuro, a meno di crescite clamorose e imprevedibili, il 23enne neozelandese potrà ambire a una nuova promozione.

La consolazione di Liam Lawson

Resta però la magra consolazione di aver comunque difeso la possibilità di correre in F1 (questa è la prima stagione in cui inizia a gareggiare da titolare senza subentrare a campionato in corso). Una consolazione non scontata, considerando che Helmut Marko - uno dei dirigenti più influenti nel team nonché il grande capo dell'Academy per giovani piloti - era stato visto insolitamente a colloquio con i vertici Alpine già in Cina, forse per provare a ingaggiare Franco Colapinto.

Conclusioni

L’avvicendamento tra Tsunoda e Lawson segna un momento chiave per entrambe le squadre. Red Bull rafforza il suo schieramento con un pilota esperto e motivato, mentre Racing Bulls continua a essere il trampolino di lancio per i futuri campioni. Resta ora da vedere come Tsunoda si adatterà al nuovo difficile ruolo - in fondo Verstappen ha già tritato in poco più di cinque anni Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez e appunto Liam Lawson - e se lo stesso Lawson riuscirà a riscattarsi nella sua nuova avventura.

I TEAM PRINCIPAL RED BULL E RACING BULLS

Il commento di Christian Horner

''È stato difficile - spiega il boss di casa Red Bull, Christian Horner - vedere Liam faticare con la RB21 nelle prime due gare e di conseguenza abbiamo preso collettivamente la decisione di fare un cambio anticipato. Siamo arrivati alla stagione 2025 con due ambizioni: mantenere il titolo Piloti e reclamare quello Costruttori e questa è una decisione puramente sportiva. Siamo consapevoli che c'è molto lavoro da fare con la RB21 e l'esperienza di Yuki si rivelerà estremamente utile per contribuire allo sviluppo dell'auto attuale''.

''Gli diamo il benvenuto nel team e non vediamo l'ora di vederlo al volante della RB21. Abbiamo il dovere di proteggere e far crescere Liam e insieme abbiamo capito che, dopo un inizio così difficile, ha senso agire rapidamente per permettergli di fare esperienza, mentre continua la sua carriera in F1 con la Racing Bulls, un ambiente e un team che conosce molto bene''.

L'opinione di Laurent Mekies

''Siamo incredibilmente orgogliosi - aggiunge il team principal della scuderia di Faenza Racing Bulls, Laurent Mekies - che Yuki si sia guadagnato il meritato passaggio alla Red Bull Racing! I suoi progressi l'anno scorso, e più recentemente dall'inizio del 2025, sono stati a dir poco sensazionali. Personalmente e collettivamente, è stato un immenso privilegio assistere a questi progressi per tutti noi a Faenza e a Milton Keynes. L'energia e la positività di Yuki hanno illuminato ogni angolo dei nostri stabilimenti e del nostro garage e lui sarà sempre un uomo Racing Bull! Gli auguriamo tutto il successo che merita''.

''Tutti in VCARB non vedono l'ora di lavorare duramente con Liam per dargli il miglior ambiente possibile per brillare nella nostra auto e per esprimere il talento che tutti sappiamo che ha. L'anno scorso si è inserito benissimo e non vediamo l'ora di metterci alla prova e di crescere come squadra. Con Isack Hadjar che ha già iniziato così bene con noi, sappiamo di avere una formazione giovane e forte''.

