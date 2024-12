Il team Racing Bulls annuncia Isack Hadjar, completa la lineup di F1 2025

Les jeux sont fait, è proprio il caso di dire. Con il franco-algerino Isack Hadjar, reduce da un'ottima stagione in Formula 2 nel corso della quale ha conteso il titolo fino all'utimo al brasiliano Gabriel Bortoleto, si chiude la lineup della stagione 2025 di Formula 1. Hadjar è stato infatti annunciato dal Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team - per gli amici RB o Racing Bulls - come secondo pilota ufficiale, al fianco del già ben rodato Yuki Tsunoda. Il giapponese, deluso dall'essere stato scavalcato nelle gerarchie interne alla famiglia Red Bull da Liam Lawson che correrà nel 2025 al fianco di Max Verstappen, e al posto del defenestrato Sergio Perez, nella scuderia principale, dovrà vedersela con un pilota rapido e coriaceo, a cui è mancata solo un po' di costanza per trionfare al suo secondo anno nella serie cadetta.

LE PRIME PAROLE ''Sono molto emozionato di iniziare la mia avventura in VCARB (terribile acronimo con cui la Red Bull vorrebbe che il nome dello sponsor restasse legato a quello del team)'', ha esordito il ventenne Hadjar nel comunicato ufficiale. ''È una cosa grandiosa per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che hanno creduto in me fin dall'inizio con i kart e fino alle gare con le monoposto: arrivare in Formula Uno è il sogno per cui ho lavorato tutta la vita. Mi sento come se stessi entrando in un universo completamente nuovo, guiderò un'auto molto più veloce e correrò con i migliori piloti del mondo. Sarà una curva di apprendimento enorme, ma sono pronto a lavorare sodo e fare del mio meglio per il team. Non vedo l'ora di lavorare con Yuki e di imparare da lui, l'ho sempre ammirato, ha seguito il Red Bull Junior Program, come me, e abbiamo condiviso un percorso simile verso la F1. È molto esperto e sarà bello apprendere da lui''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/12/2024