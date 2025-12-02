Hadjar in Red Bull con Verstappen nel 2026, Lindblad debutta in Racing Bulls. Stop per Tsunoda

La Red Bull ha finalmente sciolto la riserva ufficializzando la propria line-up piloti per la stagione 2026. Nessuna particolare sorpresa rispetto alle notizie che si erano già intuite da alcune settimane, con il giovane francese Isack Hadjar che, dopo aver ben figurato in questa stagione d'esordio in Formula 1 raccogliendo anche un insperato primo podio nel GP d'Olanda a Zandvoort, viene promosso come compagno di Max Verstappen. Una sfida impossibile da vincere per il talento parigino, che dovrà faticare per non fare la stessa fine già toccata a tanti altri prima di lui: il ruolo di vicino di box del quattro volte campione del mondo è infatti uno dei più difficili in F1, tanto che dopo Daniel Ricciardo la scuderia di Milton Keynes ha alternato tanti profili senza mai riuscire a trovare qualcuno davvero in grado di tenere testa o quantomeno di restare vicino all'olandese.

Perché quella di Hadjar è una missione impossibile

Nel 2019 c'è stato Pierre Gasly, poi bocciato a metà stagione in favore di Alex Albon, a sua volta bocciato alla fine della breve stagione 2020 per fare posto a Sergio Perez: l'esperto pilota messicano in effetti ha ben figurato soprattutto nel 2021 quando si è rivelato utilissimo per aiutare Verstappen a centrare il suo primo titolo contro Lewis Hamilton, ma è via via crollato nelle prestazioni tra il 2022 e il 2024, stagione al termine della quale è stato licenziato (avrebbe avuto un contratto fino al 2026). Il resto è storia recentissima, con Liam Lawson che dopo aver guidato la Red Bull nei test e nei primi due GP della stagione è stato retrocesso in Racing Bulls, il team gemello con sede a Faenza, per far posto a Yuki Tsunoda. Per il giapponese, anche lui decisamente in difficoltà nel confronto impossibile contro un fenomeno come Super Max, la carriera in Formula 1 potrebbe essere al capolinea proprio per far posto a Isack Hadjar: nel comunicato ufficiale della scuderia anglo-austriaca, si chiarisce infatti come Tsunoda non avrà un sedile da titolare per la stagione 2026, pur restando ''in famiglia'' nel ruolo di riserva pronta a subentrare in caso di infortuni o squalifiche dei titolari.

Arvid Lindblad esordisce in Racing Bulls

Non ci sarà quindi una nuova retrocessione a Faenza per Yuki, anche perché invece sarà promosso dalla Formula 2 il giovane pupillo di Helmut Marko - il grande capo del programma giovani della Red Bull - Arvid Lindblad. 18enne londinese, Lindblad ha all'attivo un quarto posto in Formula 3 nel 2024 (con 4 vittorie) ed è attualmente sesto nella classifica della Formula 2 (con due successi in stagione) già vinta aritmeticamente dall'italiano Leonardo Fornaroli. Pilota di sicuro talento ma ancora forse un po' acerbo, il giovane britannico viene quindi promosso come nuovo compagno di Liam Lawson, che dunque vince la sfida per il secondo sedile Racing Bulls - Lindblad era già da tempo considerato super favorito per esordire nel 2026 - prendendosi una bella rivincita proprio contro quello Tsunoda che l'aveva sostituito a inizio stagione in Red Bull.

Liam Lawson e Arvid Lindblad | Foto: Racing Bulls

Le parole dei protagonisti

“Sono estremamente grato alla Red Bull per avermi dato l’opportunità e la fiducia - spiega Isack Hadjar - di correre al massimo livello della Formula 1. Dopo tutto il duro lavoro che ho svolto da quando sono entrato nel Junior Team, è una ricompensa enorme. Ho vissuto molti alti e bassi nella mia carriera, ma loro hanno continuato a credere in me e a spingermi. Quest’anno con la Racing Bulls è stato davvero incredibile, ho imparato molto e conquistato il mio primo podio. Mi sento molto migliorato come pilota e come persona, grazie al supporto e alla preparazione della squadra. E ora mi sento pronto per passare in Red Bull, e sono felice e orgoglioso che loro la pensino allo stesso modo. È un passo fantastico perché potrò lavorare con i migliori e imparare da Max. Qualcosa che non vedo l’ora di fare”.

Arvid Lindblad, nuovo pilota della Racing Bulls, aggiunge: ''Vorrei ringraziare tutti nel team per l’opportunità. Da quando ho iniziato questo percorso a cinque anni, il mio obiettivo è sempre stato quello di arrivare in Formula 1 e quindi fare questo passo è un grande orgoglio. Sono estremamente grato al Red Bull Junior Programme e al mio team personale per la loro guida, il loro sostegno e la loro fiducia. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di loro. Il 2026 sarà una grande sfida e so che avrò molto da imparare, ma sono pronto ad affrontarla lavorando a stretto contatto con la squadra. Non vedo l’ora di iniziare, sarà un anno emozionante”.

“Non vedo davvero l’ora - conclude Liam Lawson, confermato pilota del team di Faenza anche per i 2026 - di correre con la Racing Bulls nella prossima stagione. È un’opportunità per la quale continuerò a essere grato mentre entriamo in un anno di cambiamenti per la F1. Sono pronto a mettermi al lavoro con il team mentre ci prepariamo per la stagione impegnativa che ci attende. Sarà un anno emozionante e non vedo l’ora di iniziarlo con il mio primo pre-stagione con la squadra”.

02/12/2025