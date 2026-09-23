F1, ufficiale: Red Bull rinnova Isack Hadjar al fianco di Verstappen nel 2027

Red Bull Racing definisce ufficialmente la propria formazione di piloti per il Mondiale di Formula 1 del 2027. Con una nota diffusa nella giornata di mercoledì 23 settembre, il team di Milton Keynes annuncia infatti il rinnovo contrattuale di Isack Hadjar, confermando il ventunenne francese al fianco del quattro volte iridato Max Verstappen (già blindato con un accordo a lungo termine fino al 2030).

Isack Hadjar rinnovato: così ha invertito la tendenza

L'undicesimo pilota del vivaio Red Bull Junior Team riesce così a invertire una tendenza per cui tutti gli ultimi giovani erano stati bocciati quasi subito dopo la promozione (Pierre Gasly, Alex Albon, Liam Lawson e Yuki Tsunoda), seguendo invece le orme di illustri predecessori come Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e lo stesso Verstappen. Si consolida così la filosofia della casa austriaca legata alla valorizzazione dei giovani talenti.

Un 2026 positivo: dal podio di Monaco al rientro a Baku

La conferma di Hadjar arriva al culmine di una crescita prestazionale costante e convincente. Promosso nel team principale all'inizio del campionato 2026 grazie alle ottime doti di guida e alla solida etica del lavoro mostrate nel suo anno da rookie, il francese ha subito ripagato la fiducia dei vertici aziendali.

Il debutto nel GP d'Australia all'Albert Park è stato da urlo, con Hadjar subito in grado di agguantare un terzo posto in griglia, salvo poi ritirarsi nei primi giri di gara a causa di un problema tecnico. La consacrazione è poi arrivata a Monte Carlo, con il terzo gradino del podio (il secondo in carriera dopo quello ottenuto, nella stagione dell'esordio in F1, con la Racing Bulls a Zandvoort) arrivato tra le barriere del Principato di Monaco. Un podio conquistato in pista, poi perso e infine riacciuffato mesi dopo a tavolino.

Hadjar-Verstappen, la Red Bull punta sulla stabilità per il 2027

Un buon andamento, fermatosi però durante la pausa estiva per via di un infortunio al polso sinistro rimediato durante un allenamento di boxe, che lo ha costretto a saltare i GP d'Olanda, Italia e Spagna. Proprio al rientro in macchina, a Baku, la riconferma per il 2027, arrivata con un video simpatico in cui sui social si ironizza sull'infortunio che lo ha tenuto fermo ai box.

Parlano Hadjar e il team principal Mekies

“Siamo davvero entusiasti - spiega il team principal Laurent Mekies - di continuare il nostro percorso con Isack. Da quando si è unito a noi all’inizio dell’anno, si è dimostrato eccezionale sia in pista che fuori, soprattutto considerando che questa è solo la sua seconda stagione in Formula 1, il che ha reso la decisione di prolungare il suo contratto molto semplice. Fin dall’inizio, Hadjar si è immerso completamente nel team, trascorrendo ogni minuto in fabbrica con i suoi ingegneri per sviluppare la macchina, sempre desideroso di imparare e migliorare. Già dal primo weekend a Melbourne si è visto come ha gestito il salto di categoria con notevole compostezza e si è guadagnato il posto. Il periodo successivo all’infortunio è stato difficile, ma questo rinnovo testimonia quanto crediamo in lui e non vediamo l’ora di rivederlo in pista. Abbiamo ancora molti obiettivi da raggiungere in questa stagione, ma è una sensazione fantastica sapere che i piloti, gli ingegneri e tutto lo staff in fabbrica stanno remando nella stessa direzione, con impegno e coesione”.

“Sono davvero entusiasta - commenta lo stesso Isack Hadjar - di continuare con Red Bull Racing. Sono arrivato in questa scuderia otto mesi fa e ho capito immediatamente la portata e l’ambizione di questa organizzazione. Ci sono tantissime persone di talento in fabbrica, e si è consapevoli del privilegio di guidare per una scuderia così incredibile al fianco di un quattro volte campione del mondo come Max Verstappen. Dal momento in cui ho firmato, mi sono impegnato a dedicarmi completamente alla scuderia e, con il sostegno di Laurent e di tutti a Milton Keynes, sono riuscito a ripagare la fiducia che la Red Bull ha riposto in me. Cerco costantemente di ascoltare, imparare e spingermi oltre ogni singolo giorno, il che non fa che aumentare il mio entusiasmo per ciò che ci aspetta”.

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