Vasseur verso Baku: "Ferrari competitiva, ma dobbiamo mettere insieme il weekend"

Il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, sottolinea quanto sia importante eseguire bene il weekend per centrare il risultatoLa Ferrari manca l'appuntamento con il podio da ormai ben quattro GP: l'ultima volta di un pilota della Rossa con una bottiglia di champagne risale al lontano 18 luglio, alla domenica del GP del Belgio a Spa-Francorchamps. Un trend negativo a cui si è accompagnata di fatto anche l'uscita di Lewis Hamilton e Charles Leclerc dalla lotta per il titolo Mondiale contro il dominante Andrea Kimi Antonelli. Secondo il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, il problema del team di Maranello non sta tanto nelle prestazioni deficitarie della SF-26, che anzi avrebbe avuto le chance di lottare ad alto livello, quanto alle difficoltà nell'eseguire alla perfezione il weekend senza commettere errori (sia sul piano strategico, sia su quello degli errori dei meccanici ai box o dei piloti in pista). Ed è in questo che il Cavallino vuole puntare in vista del weekend del GP d'Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku. F1 Baku, parla il team principal Frederic Vasseur "Nelle ultime gare la nostra macchina - spiega il team principal della Scuderia Ferrari, Fred Vasseur - ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella macchina e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti. È inoltre un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità". I dubbu sul motore ADUO-2 di Leclerc La Ferrari non dovrebbe avere novità di rilievo sul circuito cittadino del GP d'Azerbaijan 2026 e il lungo rettilineo di partenza e arrivo può spaventare una monoposto che fatica proprio nel fondamentale della velocità di punta. Da tenere sotto controllo c'è anche il motore cosiddetto ADUO-2 di Charles Leclerc, che potrebbe essersi danneggiato con l'incidente al secondo giro del GP d'Italia a Monza: la Scuderia proverà a usarlo nel corso delle prime prove libere per valutare che sia tutto a posto. In ogni caso, non è detto che non si decida comunque di usare una nuova power unit e prendere una penalità in griglia per affrontare con più aggressività la parte finale della stagione.

La Ferrari manca l'appuntamento con il podio da ormai ben quattro GP: l'ultima volta di un pilota della Rossa con una bottiglia di champagne risale al lontano 18 luglio, alla domenica del GP del Belgio a Spa-Francorchamps. Un trend negativo a cui si è accompagnata di fatto anche l'uscita di Lewis Hamilton e Charles Leclerc dalla lotta per il titolo Mondiale contro il dominante Andrea Kimi Antonelli.

Secondo il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, il problema del team di Maranello non sta tanto nelle prestazioni deficitarie della SF-26, che anzi avrebbe avuto le chance di lottare ad alto livello, quanto alle difficoltà nell'eseguire alla perfezione il weekend senza commettere errori (sia sul piano strategico, sia su quello degli errori dei meccanici ai box o dei piloti in pista). Ed è in questo che il Cavallino vuole puntare in vista del weekend del GP d'Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku.

F1 Baku, parla il team principal Frederic Vasseur

''Nelle ultime gare la nostra macchina - spiega il team principal della Scuderia Ferrari, Fred Vasseur - ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella macchina e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti. È inoltre un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità''.

I dubbu sul motore ADUO-2 di Leclerc

La Ferrari non dovrebbe avere novità di rilievo sul circuito cittadino del GP d'Azerbaijan 2026 e il lungo rettilineo di partenza e arrivo può spaventare una monoposto che fatica proprio nel fondamentale della velocità di punta. Da tenere sotto controllo c'è anche il motore cosiddetto ADUO-2 di Charles Leclerc, che potrebbe essersi danneggiato con l'incidente al secondo giro del GP d'Italia a Monza: la Scuderia proverà a usarlo nel corso delle prime prove libere per valutare che sia tutto a posto. In ogni caso, non è detto che non si decida comunque di usare una nuova power unit e prendere una penalità in griglia per affrontare con più aggressività la parte finale della stagione.

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