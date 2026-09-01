Lewis Hamilton e la sua Ferrari F40: dopo i post social ecco il video

Solo poche ore fa ti ho raccontato della Ferrari F40 di Lewis Hamilton, un ''ritrovamento da fienile'' che sta rinascendo a Maranello. Dopo le prime immagini diffuse dal pilota britannico sui propri canali social, la storia si completa ora con un filmato pubblicato dal 7 volte campione del mondo sul suo canale YouTube ufficiale.
Il video, intitolato My Dream Car, mostra da vicino le fasi del recupero e la prima presa di contatto di Hamilton con la sua iconica vettura della casa emiliana.
Il filmato, registrato in formato 4:3 per dare al tutto un tocco vintage in tono con l'auto, si apre all'interno del reparto Ferrari Classiche a Maranello, dove viene rimosso il telo protettivo rosso dalla carrozzeria.
Hamilton racconta come il marchio italiano rappresenti per lui qualcosa di profondo fin dall'infanzia, legato ai suoni, alla storia e ai poster appesi in camera. La F40 è sempre stata l'auto dei suoi sogni ed è stata portata a Maranello proprio in concomitanza con i suoi primi impegni ufficiali con la squadra.
Nel commento audio, The Hammer evidenzia la differenza tra l'ammirare un'automobile e il provarne un'emozione profonda, definendo la F40 un oggetto pensato con un unico obiettivo: ''farti sentire vivo''.
Ferrari F40 di Lewis Hamilton: il video del restauro
Le immagini documentano lo stato di conservazione originario della vettura, rimasta ferma all'interno di un garage per oltre trent'anni. I fotogrammi mostrano la stratificazione di polvere sulla vernice rossa e i residui accumulati nella griglia anteriore, dettagli che testimoniano l'autenticità del ritrovamento prima dell'intervento dei tecnici emiliani.
Il lavoro svolto dall'officina di Maranello riguarda il ripristino funzionale del propulsore V8 biturbo e delle componenti meccaniche, lasciando intatta l'architettura originale della vettura. Il filmato mostra anche il momento in cui Hamilton sale a bordo nell'abitacolo essenziale della F40. Per il pilota inglese, vedere la vettura tornare in funzione rappresenta un passaggio significativo nel suo percorso con la scuderia di Maranello.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.