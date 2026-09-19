F1, Hamilton "spegne" le polemiche: "Piena fiducia sulla Ferrari, mai chiesta la testa di qualcuno"

Dopo le tensioni e i risultati al di sotto delle aspettative registrati nelle ultime uscite stagionali - culmine di un periodo non particolarmente brillante - intorno al garage della Ferrari si erano addensate numerose indiscrezioni giornalistiche. Diversi media, capitanati dal Corriere della Sera, avevano ipotizzato l'insorgere di crepe nel rapporto tra Lewis Hamilton e il team principal Frederic Vasseur, spingendosi a sostenere che il 41enne britannico avesse persino sollecitato la sostituzione di alcune figure chiave del reparto tecnico e di pista.

Di fronte al consueto silenzio del team di Maranello, che per tradizione evita di commentare rumor e speculazioni di mercato, è stato lo stesso sette volte campione del mondo a prendere la parola per fare chiarezza.

La smentita social di Lewis Hamilton

Nei giorni scorsi, Hamilton ha deciso di intervenire direttamente affidando il suo pensiero a un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Le parole del pilota sono state perentorie e mirate a spegnere sul nascere ogni tentativo di destabilizzazione dell'ambiente. Da un lato, si conferma la sintonia con Vasseur e con il team, con Lewis che ribadisce la fiducia totale nella squadra e nella guida tracciata dal team principal francese, definendo infondate le voci su presunti litigi interni.

Il 41enne poi smentisce categoricamente di aver mai preteso l'allontanamento o la sostituzione di tecnici e ingegneri della Scuderia, sottolineando come il lavoro del gruppo sia focaizzato esclusivamente sulla risoluzione dei problemi prestazionali della SF-26.

Le parole di Sir Lewis in supporto della Ferrari

''Ho visto alcune delle notizie che sono uscite negli ultimi giorni e voglio chiarire qui - spiega Lewis Hamilton, in una storia sul suo account Instagram - la situazione. Non ho mai chiesto che qualcuno nel mio team venisse sostituito e so che chiunque lavora con me, lo fa duramente, ogni giorno. La loro dedizione è quello che ci fa andare avanti. Cerco sempre valorizzare le persone perché siano la versione migliore di sé o quantomeno vedano il meglio in loro stesse. Potrei non riuscirci sempre, ma è su questo che sono impegnato ed è il motivo per cui sono qui. Lavoriamo tutti insieme e continueremo a farlo''

Compattezza in vista del finale di stagione

La presa di posizione di Hamilton rappresenta un segnale fondamentale per riportare la serenità a Maranello in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. La lotta per il titolo Piloti e Costruttori sembra sfumata dinanzi alla supremazia dell'accoppiata formata da Andrea Kimi Antonelli e dalla Mercedes, ma con un pacchetto di sviluppi ancora da valorizzare e con diverse gare da qua alla fine del Mondiale F1, c'è ancora del lavoro da fare, anche in vista della preparazione del prossimo campionato.

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