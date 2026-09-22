F1 GP Azerbaijan 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Baku

La Formula 1 inizia il suo tour asiatico con una tripletta di fuoco che porta il circus dei GP a disputare ben tre gara in soli 14 giorni. Si parte dal GP d'Azerbaijan sul velocissimo e insidioso circuito cittadino di Baku, che va eccezionalmente in scena di sabato e non di domenica per rispettare la festa nazionale azera, ed è spesso fonte di gare caotiche e spettacolare, ricche di sorpassi e colpi di scena.

Chi può battere Andrea Kimi Antonelli?

Una pista dove inevitabilmente riparte la caccia a una Andrea Kimi Antonelli che ultimamente non è apparso avere a disposizione la miglior macchina del lotto - la Mercedes manca la pole position da ben quattro GP di fila - ma che, ciononostante, anche con l'aiuto di un pizzico di fortuna, è riuscito a dilatare a dismisura il vantaggio in classifica su tutti gli inseguitori.

Russell deluso, Hamilton e Norris fuori dai giochi?

Il primo dei rivali del giovane talento italiano è infatti il compagno di squadra George Russell, che però paga 66 punti di ritardo e non sembra, stando alle prestazioni mostrate nelle ultime uscite, poter davvero recuperare su un Antonelli in stato di grazia.

Alle spalle dell'inglese, nel Mondiale Piloti, troviamo Lewis Hamilton e Lando Norris: il ferrarista è scivolato a -101 punti di ritardo con il ritiro di Madrid mentre il campione del mondo in carica, per il momento il pilota più in forma forte anche di una McLaren particolarmente competitiva, è però a 106 lunghezze dalla vetta. Troppe per pensare di ricucire il gap nelle gare rimanenti.

Occhio a Verstappen e Leclerc

Di certo c'è che è impossibile estromettere dalla lotta un Max Verstappen reduce da due podi consecutivi e uno Charles Leclerc sempre a proprio agio sui circuiti cittadini, anche quando non accreditato di una macchina troppo competitiva.

Chi avrà la meglio nel weeken del GP d'Azerbaijan 2026 a Baku?

Link utili - GP Azerbaijan 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Azerbaijan 2026.

La Formula 1 si sposta dall'Europa e va in Asia, seppur con orari che non risultano troppo scomodi per chi segue le sessioni in diretta dal vecchio Continente. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito semipermanente di Baku.

Giovedì 24 settembre

Prove libere 1 : 10.30 – 11.30

: 10.30 – 11.30 Prove libere 2: 14.00 – 15.00

Venerdì 25 settembre

Prove libere 3 : 10.30 – 11.30

: 10.30 – 11.30 Qualifiche: 14.00 – 15.00

Sabato 26 settembre

Gara: 13.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - sul canale gratuito TV8, ma soltanto in differita, qualche ora dopo l'inizio effettivo della sessione:

Qualifiche : venerdì 25 settembre, differita ore 17.00

: venerdì 25 settembre, differita ore 17.00 Gara: sabato 26 settembre, differita ore 16.00

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Il circuito cittadino di Baku incarna alla perfezione la nuova tendenza nella progettazione delle piste moderne per la Formula 1: velocissime, con una carreggiata relativamente larga per permettere i sorpassi, ma con tanti muretti vicini alla pista e pochi spazi di fuga per esaltare la precisione di guida dei piloti. Caratteristica è poi la zona del ''castello'', dove le macchine sfrecciano in salita in una curva particolarmente stretta e angusta.

F1 GP Azerbaijan 2026, Baku: la mappa del circuito | Foto: F1.com

Lunghezza : 6.003 metri

: 6.003 metri Curve : 20

: 20 Giri : 51

: 51 Record della pista: 1:43.009 (Charles Leclerc, Ferrari - 2019)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Baku, secondo Google Meteo.

Giovedì 24 settembre - Soleggiato, temperatura 23-28°C, precipitazioni 10%, umidità 71%

- Soleggiato, temperatura 23-28°C, precipitazioni 10%, umidità 71% Venerdì 25 settembre - Parzialmente soleggiato, temperatura 19-29°C, precipitazioni 10%, umidità 68%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 19-29°C, precipitazioni 10%, umidità 68% Sabato 26 settembre - Parzialmente soleggiato, temperatura 19-26°C, precipitazioni 10%, umidità 56%

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