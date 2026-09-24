F1 Baku, FP1: Russell gioca di scia, poi Verstappen e le Ferrari. Inizio in salita per Antonelli

La Formula 1 riaccende i motori sul veloce ed esigente tracciato cittadino di Baku per il GP d'Azerbaijan, e la prima sessione di prove libere si apre nel segno di George Russell. Il pilota inglese della Mercedes ha messo in mostra un ottimo feeling tra i muri azeri, piazzandosi al vertice della classifica anche grazie al sapiente uso di una scia in rettilineo, al termine di un turno senza intoppi per la sua W17.

Antonelli subito KO per problemi al cambio

Il fine settimana inizia invece in salita per il compagno di squadra e leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli. Il 20enne bolognese è stato costretto a parcheggiare la sua monoposto in una via di fuga con quasi 40 minuti di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi per via di un problema all'impianto idraulico. Nonostante lo stop forzato, Antonelli ha comunque registrato il quinto tempo finale con gomme Hard, a testimonianza di un'immediata confidenza sul giro secco.

Verstappen 2° a quattro decimi, la Ferrari c'è

Alle spalle di Russell si posiziona Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha accusato un ritardo di circa quattro decimi dalla vetta, precedendo nel finale il tandem della Scuderia Ferrari.

La Rossa ha iniziato il weekend azero con indicazioni incoraggianti: Charles Leclerc ha ottenuto il terzo crono di giornata davanti a Lewis Hamilton, con entrambe le SF-26 apparse ben bilanciate sia nei tratti ad alta velocità del lunghissimo rettilineo principale, sia nei passaggi guidati che sfiorano le mura della Città Vecchia. Entrambi i piloti del Cavallino, peraltro, si sono piazzati subito alle spalle di Verstappen ma senza usare le più morbide gomme Pirelli Soft, ma lavorando su Hard e Medium.

McLaren opaca, Hadjar sfortunato al rientro

Alle spalle di Antonelli troviamo invece Oscar Piastri con la prima delle McLaren (6°). Il box del team di Woking ha optato per un programma di lavoro differenziato, che ha visto Lando Norris rimanere nelle retrovie e chiudere la sessione soltanto in 14esima posizione anche a causa di qualche problema di gioventù con una MCL40 profondamente rinnovata sul piano aerodinamico.

A completare la prima metà della classifica troviamo un'ottima coppia Racing Bulls, con Liam Lawson settimo davanti al compagno Arvid Lindblad, con Esteban Ocon nono con la Haas e Gabriel Bortoleto a chiudere la top-10 al volante dell'Audi.

Weekend di rientro infine per Isack Hadjar: il francese della Red Bull, tornato al volante dopo lo stop forzato per infortunio e fresco di rinnovo per il 2027, avrebbe voluto usare le FP1 soprattutto per riprendere il ritmo su un tracciato complesso come quello di Baku, ma ha girato poco per via di un problema tecnico e chiuso la sessione con il 20° tempo.

Il programma del GP a Baku: alle 14.00 le FP2

Il programma del GP d'Azerbaijan 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con una pista insidiosa e che non perdona gli errori. L'appuntamento è alle 14.00 del pomeriggio con ancora un'altra ora di prove che si preannunciano interessanti.

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