GP Azerbaijan 2026, Baku: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP di Azerbaijan 2026, sul circuito di BakuLa Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è una location tutta nuova: la pista del Madring per il GP di Spagna che chiude la stagione delle gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid.
Risultati GP Spagna 2026
Gara
Griglia di partenza
Qualifiche
Prove libere 3
Prove libere 2
Prove libere 1
Orari TV
GP Spagna 2026, ordine di arrivo
Domenica 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
Pos Pilota Team Distacco Giri Punti
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:34:23.754 57 25
2 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +4.351 57 18
3 Lando Norris McLaren-Mercedes +5.089 57 15
4 Charles Leclerc Ferrari +29.116 57 12
5 George Russell Mercedes +29.829 57 10
6 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +86.746 57 8
7 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +94.281 57 6
8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +95.839 57 4
9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1 giro 56 2
10 Nico Hulkenberg Audi +1 giro 56 1
11 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1 giro 56 0
12 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1 giro 56 0
13 Gabriel Bortoleto Audi +1 giro 56 0
14 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1 giro 56 0
15 Alexander Albon Williams-Mercedes +1 giro 56 0
16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1 giro 56 0
17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2 giri 55 0
18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3 giri 54 0
19 Carlos Sainz Williams-Mercedes Ritirato 43 0
20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari Ritirato 31 0
21 Lance Stroll Aston Martin-Honda Ritirato 12 0
22 Lewis Hamilton Ferrari Ritirato 6 0
GP Spagna 2026, griglia di partenza
1a Fila 1. Lando Norris
McLaren-Mercedes
2. Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
2a Fila 3. Max Verstappen
Red Bull-RB Ford
4. Lewis Hamilton
Ferrari
3a Fila 5. Charles Leclerc
Ferrari
6. George Russell
Mercedes
4a Fila 7. Oscar Piastri
McLaren-Mercedes
8. Liam Lawson
Red Bull-RB Ford
5a Fila 9. Franco Colapinto
Alpine-Mercedes
10. Arvid Lindblad
Racing Bulls-RB Ford
6a Fila 11. Nico Hulkenberg
Audi
12. Gabriel Bortoleto
Audi
7a Fila 13. Esteban Ocon
Haas-Ferrari
14. Pierre Gasly
Alpine-Mercedes
8a Fila 15. Yuki Tsunoda
Racing Bulls-RB Ford
16. Alexander Albon
Williams-Mercedes
9a Fila 17. Carlos Sainz
Williams-Mercedes
18. Fernando Alonso
Aston Martin-Honda
10a Fila 19. Sergio Perez
Cadillac-Ferrari
20. Valtteri Bottas
Cadillac-Ferrari
11a Fila 21. Oliver Bearman
Haas-Ferrari
22. Lance Stroll
Aston Martin-Honda
GP Spagna 2026, risultati qualifiche
Sabato 12 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.469 1:32.873 1:31.824 19
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.267 1:32.591 1:31.835 20
3 Max Verstappen Red Bull-RB Ford 1:33.381 1:32.431 1:31.964 18
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.531 1:32.710 1:32.013 21
5 Charles Leclerc Ferrari 1:33.532 1:32.755 1:32.019 21
6 George Russell Mercedes 1:33.211 1:32.850 1:32.149 22
7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:33.829 1:33.204 1:32.294 22
8 Liam Lawson Red Bull-RB Ford 1:33.310 1:32.780 1:32.316 18
9 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.963 1:33.038 1:32.903 17
10 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford 1:34.340 1:33.204 1:33.041 21
11 Nico Hulkenberg Audi 1:34.417 1:33.223
13
12 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.986 1:33.388
12
13 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:34.667 1:33.667
11
14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:34.246 1:33.753
11
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford 1:34.311 1:34.084
15
16 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:35.307 1:35.532
14
17 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:35.312
9
18 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1:35.388
9
19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari 1:35.913
9
20 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.011
8
GP Spagna 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 12 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Pos Pilota Team Distacco Giri
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.797 13
2 Charles Leclerc Ferrari +0.166 13
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.189 12
4 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.236 13
5 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.375 9
6 George Russell Mercedes +0.702 11
7 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.105 14
8 Nico Hulkenberg Audi +1.136 14
9 Lewis Hamilton Ferrari +1.487 5
10 Gabriel Bortoleto Audi +1.491 15
11 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.549 14
12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.633 12
13 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.684 12
14 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.708 7
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1.768 12
16 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.174 13
17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.223 17
18 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.667 15
19 Lance Stroll Aston Martin-Honda +2.773 12
20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.644 13
21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.873 13
22 Alexander Albon Williams-Mercedes No tempo 2
GP Spagna 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 11 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Pos Pilota Team Distacco Giri
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.662 24
2 Charles Leclerc Ferrari +0.113 26
3 Lewis Hamilton Ferrari +0.149 23
4 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.228 15
5 George Russell Mercedes +0.337 25
6 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.401 22
7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.538 24
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1.096 26
9 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.205 26
10 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.276 21
11 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.297 21
12 Nico Hulkenberg Audi +1.398 22
13 Gabriel Bortoleto Audi +1.508 25
14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.541 26
15 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.224 22
16 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.629 25
17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.118 16
18 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.274 22
19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.533 24
20 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.611 20
21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +4.065 24
22 Lando Norris McLaren-Mercedes No tempo 2
GP Spagna 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 11 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Pos Pilota Team Distacco Giri
1 George Russell Mercedes 1:34.077 28
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.286 27
3 Charles Leclerc Ferrari +0.459 27
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 27
5 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.626 25
6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.870 27
7 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.956 28
8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.071 22
9 Nico Hulkenberg Audi +1.452 26
10 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.462 26
11 Gabriel Bortoleto Audi +1.575 27
12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.757 25
13 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.856 24
14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.167 23
15 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.396 27
16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.776 24
17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.793 30
18 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +2.862 16
19 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.177 26
20 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.514 25
21 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +4.073 26
22 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +4.741 25
GP Spagna 2026, gli orari TV
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