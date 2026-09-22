F1 2026

GP Azerbaijan 2026, Baku: risultati prove libere

Avatar di Alessio Ricci,

37 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Baku

Risultati e classifiche del GP di Azerbaijan 2026, sul circuito di BakuLa Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è una location tutta nuova: la pista del Madring per il GP di Spagna che chiude la stagione delle gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid. Risultati GP Spagna 2026 Gara Griglia di partenza Qualifiche Prove libere 3 Prove libere 2 Prove libere 1 Orari TV GP Spagna 2026, ordine di arrivo Domenica 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:34:23.754 57 25 2 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +4.351 57 18 3 Lando Norris McLaren-Mercedes +5.089 57 15 4 Charles Leclerc Ferrari +29.116 57 12 5 George Russell Mercedes +29.829 57 10 6 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +86.746 57 8 7 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +94.281 57 6 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +95.839 57 4 9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1 giro 56 2 10 Nico Hulkenberg Audi +1 giro 56 1 11 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1 giro 56 0 12 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1 giro 56 0 13 Gabriel Bortoleto Audi +1 giro 56 0 14 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1 giro 56 0 15 Alexander Albon Williams-Mercedes +1 giro 56 0 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1 giro 56 0 17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2 giri 55 0 18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3 giri 54 0 19 Carlos Sainz Williams-Mercedes Ritirato 43 0 20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari Ritirato 31 0 21 Lance Stroll Aston Martin-Honda Ritirato 12 0 22 Lewis Hamilton Ferrari Ritirato 6 0 GP Spagna 2026, griglia di partenza 1a Fila 1. Lando Norris McLaren-Mercedes 2. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2a Fila 3. Max Verstappen Red Bull-RB Ford 4. Lewis Hamilton Ferrari 3a Fila 5. Charles Leclerc Ferrari 6. George Russell Mercedes 4a Fila 7. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 8. Liam Lawson Red Bull-RB Ford 5a Fila 9. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 10. Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford 6a Fila 11. Nico Hulkenberg Audi 12. Gabriel Bortoleto Audi 7a Fila 13. Esteban Ocon Haas-Ferrari 14. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 8a Fila 15. Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford 16. Alexander Albon Williams-Mercedes 9a Fila 17. Carlos Sainz Williams-Mercedes 18. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 10a Fila 19. Sergio Perez Cadillac-Ferrari 20. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 11a Fila 21. Oliver Bearman Haas-Ferrari 22. Lance Stroll Aston Martin-Honda GP Spagna 2026, risultati qualifiche Sabato 12 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.469 1:32.873 1:31.824 19 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.267 1:32.591 1:31.835 20 3 Max Verstappen Red Bull-RB Ford 1:33.381 1:32.431 1:31.964 18 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.531 1:32.710 1:32.013 21 5 Charles Leclerc Ferrari 1:33.532 1:32.755 1:32.019 21 6 George Russell Mercedes 1:33.211 1:32.850 1:32.149 22 7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:33.829 1:33.204 1:32.294 22 8 Liam Lawson Red Bull-RB Ford 1:33.310 1:32.780 1:32.316 18 9 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.963 1:33.038 1:32.903 17 10 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford 1:34.340 1:33.204 1:33.041 21 11 Nico Hulkenberg Audi 1:34.417 1:33.223 13 12 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.986 1:33.388 12 13 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:34.667 1:33.667 11 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:34.246 1:33.753 11 15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford 1:34.311 1:34.084 15 16 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:35.307 1:35.532 14 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:35.312 9 18 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1:35.388 9 19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari 1:35.913 9 20 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.011 8 GP Spagna 2026, risultati PL3 / FP3 Sabato 12 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.797 13 2 Charles Leclerc Ferrari +0.166 13 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.189 12 4 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.236 13 5 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.375 9 6 George Russell Mercedes +0.702 11 7 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.105 14 8 Nico Hulkenberg Audi +1.136 14 9 Lewis Hamilton Ferrari +1.487 5 10 Gabriel Bortoleto Audi +1.491 15 11 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.549 14 12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.633 12 13 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.684 12 14 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.708 7 15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1.768 12 16 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.174 13 17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.223 17 18 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.667 15 19 Lance Stroll Aston Martin-Honda +2.773 12 20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.644 13 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.873 13 22 Alexander Albon Williams-Mercedes No tempo 2 GP Spagna 2026, risultati PL2 / FP2 Venerdì 11 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.662 24 2 Charles Leclerc Ferrari +0.113 26 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.149 23 4 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.228 15 5 George Russell Mercedes +0.337 25 6 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.401 22 7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.538 24 8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1.096 26 9 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.205 26 10 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.276 21 11 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.297 21 12 Nico Hulkenberg Audi +1.398 22 13 Gabriel Bortoleto Audi +1.508 25 14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.541 26 15 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.224 22 16 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.629 25 17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.118 16 18 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.274 22 19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.533 24 20 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.611 20 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +4.065 24 22 Lando Norris McLaren-Mercedes No tempo 2 GP Spagna 2026, risultati PL1 / FP1 Venerdì 11 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:34.077 28 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.286 27 3 Charles Leclerc Ferrari +0.459 27 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 27 5 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.626 25 6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.870 27 7 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.956 28 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.071 22 9 Nico Hulkenberg Audi +1.452 26 10 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.462 26 11 Gabriel Bortoleto Audi +1.575 27 12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.757 25 13 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.856 24 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.167 23 15 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.396 27 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.776 24 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.793 30 18 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +2.862 16 19 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.177 26 20 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.514 25 21 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +4.073 26 22 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +4.741 25 GP Spagna 2026, gli orari TV Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Madrid dove si disputa il round 14 della stagione 2026 di Formula 1: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP AZERBAIJAN 2026, composto da 5 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP AZERBAIJAN 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La Formula 1 torna in pista per il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la prima tappa di un terzetto di gare asiatiche consecutive: la pista cittadina di Baku per il GP d'Azerbaijan. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid.

Risultati GP Azerbaijan 2026

GP Azerbaijan 2026, ordine di arrivo

Sabato 26 settembre, ore 13.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Azerbaijan 2026, griglia di partenza

GP Azerbaijan 2026, risultati qualifiche

Venerdì 25 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Azerbaijan 2026, risultati PL3 / FP3

Venerdì 25 settembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Azerbaijan 2026, risultati PL2 / FP2

Giovedì 24 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Azerbaijan 2026, risultati PL1 / FP1

Giovedì 24 settembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 George Russell Mercedes 1:45.387 24
2 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.400 22
3 Charles Leclerc Ferrari +0.404 25
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.437 25
5 Kimi Antonelli Mercedes +0.878 9
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.011 17
7 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.053 26
8 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.214 23
9 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.237 19
10 Gabriel Bortoleto Audi +1.301 21
11 Nico Hulkenberg Audi +1.484 22
12 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.506 22
13 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.552 29
14 Lando Norris McLaren-Mercedes +1.594 14
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.607 22
16 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.656 22
17 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +1.866 24
18 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.136 23
19 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.448 24
20 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +2.486 8
21 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.160 22
22 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.928 22

GP Azerbaijan 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Baku dove si disputa il round 15 della stagione 2026 di Formula 1

VEDI ANCHE
F1 GP Azerbaijan 2026: orari tv, meteo, circuito. I dettagli
F1 GP Azerbaijan 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Baku
F1 Baku: Hadjar rientra in Red Bull, Lawson in Racing Bulls
Red Bull, ufficiale: a Baku, Hadjar rientra dall'infortunio, Lawson torna in Racing Bulls
F1, Ferrari verso Baku: Fred Vasseur punta sull'esecuzione
Vasseur verso Baku: "Ferrari competitiva, ma dobbiamo mettere insieme il weekend"
Tags
tempiferrarimercedesgaraclassificaaston martinformula 1red bullmclarenfernando alonsoprove libererisultatilewis hamiltonCarlos Sainzf1qualifichemax verstappenCharles Leclercgeorge russellgp azerbaijanLando NorrisF1 BakuGriglia di partenzaOscar Piastriordine di arrivoF1 2026Kimi AntonelliIsack Hadjar

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
GP Azerbaijan 2026