GP Azerbaijan 2026, Baku: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP di Azerbaijan 2026, sul circuito di BakuLa Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è una location tutta nuova: la pista del Madring per il GP di Spagna che chiude la stagione delle gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid. Risultati GP Spagna 2026 Gara Griglia di partenza Qualifiche Prove libere 3 Prove libere 2 Prove libere 1 Orari TV GP Spagna 2026, ordine di arrivo Domenica 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:34:23.754 57 25 2 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +4.351 57 18 3 Lando Norris McLaren-Mercedes +5.089 57 15 4 Charles Leclerc Ferrari +29.116 57 12 5 George Russell Mercedes +29.829 57 10 6 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +86.746 57 8 7 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +94.281 57 6 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +95.839 57 4 9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1 giro 56 2 10 Nico Hulkenberg Audi +1 giro 56 1 11 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1 giro 56 0 12 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1 giro 56 0 13 Gabriel Bortoleto Audi +1 giro 56 0 14 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1 giro 56 0 15 Alexander Albon Williams-Mercedes +1 giro 56 0 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1 giro 56 0 17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2 giri 55 0 18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3 giri 54 0 19 Carlos Sainz Williams-Mercedes Ritirato 43 0 20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari Ritirato 31 0 21 Lance Stroll Aston Martin-Honda Ritirato 12 0 22 Lewis Hamilton Ferrari Ritirato 6 0 GP Spagna 2026, griglia di partenza 1a Fila 1. Lando Norris McLaren-Mercedes 2. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2a Fila 3. Max Verstappen Red Bull-RB Ford 4. Lewis Hamilton Ferrari 3a Fila 5. Charles Leclerc Ferrari 6. George Russell Mercedes 4a Fila 7. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 8. Liam Lawson Red Bull-RB Ford 5a Fila 9. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 10. Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford 6a Fila 11. Nico Hulkenberg Audi 12. Gabriel Bortoleto Audi 7a Fila 13. Esteban Ocon Haas-Ferrari 14. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 8a Fila 15. Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford 16. Alexander Albon Williams-Mercedes 9a Fila 17. Carlos Sainz Williams-Mercedes 18. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 10a Fila 19. Sergio Perez Cadillac-Ferrari 20. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 11a Fila 21. Oliver Bearman Haas-Ferrari 22. Lance Stroll Aston Martin-Honda GP Spagna 2026, risultati qualifiche Sabato 12 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.469 1:32.873 1:31.824 19 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.267 1:32.591 1:31.835 20 3 Max Verstappen Red Bull-RB Ford 1:33.381 1:32.431 1:31.964 18 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.531 1:32.710 1:32.013 21 5 Charles Leclerc Ferrari 1:33.532 1:32.755 1:32.019 21 6 George Russell Mercedes 1:33.211 1:32.850 1:32.149 22 7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:33.829 1:33.204 1:32.294 22 8 Liam Lawson Red Bull-RB Ford 1:33.310 1:32.780 1:32.316 18 9 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.963 1:33.038 1:32.903 17 10 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford 1:34.340 1:33.204 1:33.041 21 11 Nico Hulkenberg Audi 1:34.417 1:33.223 13 12 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.986 1:33.388 12 13 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:34.667 1:33.667 11 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:34.246 1:33.753 11 15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford 1:34.311 1:34.084 15 16 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:35.307 1:35.532 14 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:35.312 9 18 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1:35.388 9 19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari 1:35.913 9 20 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.011 8 GP Spagna 2026, risultati PL3 / FP3 Sabato 12 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.797 13 2 Charles Leclerc Ferrari +0.166 13 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.189 12 4 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.236 13 5 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.375 9 6 George Russell Mercedes +0.702 11 7 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.105 14 8 Nico Hulkenberg Audi +1.136 14 9 Lewis Hamilton Ferrari +1.487 5 10 Gabriel Bortoleto Audi +1.491 15 11 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.549 14 12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.633 12 13 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.684 12 14 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.708 7 15 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1.768 12 16 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.174 13 17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.223 17 18 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.667 15 19 Lance Stroll Aston Martin-Honda +2.773 12 20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.644 13 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.873 13 22 Alexander Albon Williams-Mercedes No tempo 2 GP Spagna 2026, risultati PL2 / FP2 Venerdì 11 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.662 24 2 Charles Leclerc Ferrari +0.113 26 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.149 23 4 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.228 15 5 George Russell Mercedes +0.337 25 6 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.401 22 7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.538 24 8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1.096 26 9 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.205 26 10 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.276 21 11 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.297 21 12 Nico Hulkenberg Audi +1.398 22 13 Gabriel Bortoleto Audi +1.508 25 14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.541 26 15 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.224 22 16 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.629 25 17 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.118 16 18 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.274 22 19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.533 24 20 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.611 20 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +4.065 24 22 Lando Norris McLaren-Mercedes No tempo 2 GP Spagna 2026, risultati PL1 / FP1 Venerdì 11 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:34.077 28 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.286 27 3 Charles Leclerc Ferrari +0.459 27 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 27 5 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.626 25 6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.870 27 7 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.956 28 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.071 22 9 Nico Hulkenberg Audi +1.452 26 10 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.462 26 11 Gabriel Bortoleto Audi +1.575 27 12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.757 25 13 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.856 24 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.167 23 15 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.396 27 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.776 24 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.793 30 18 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +2.862 16 19 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.177 26 20 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.514 25 21 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +4.073 26 22 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +4.741 25 GP Spagna 2026, gli orari TV Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Madrid dove si disputa il round 14 della stagione 2026 di Formula 1: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara