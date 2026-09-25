F1 Baku, FP3: zampata Verstappen davanti a Russell, Hamilton 3° e in scia

La terza e ultima sessione di prove libere del GP d'Azerbaijan ribalta i valori emersi al giovedì, regalando un finale di turno ad alta tensione sulle strade di Baku e che rende ancora più imprevedibile la preparazione alle qualifiche. A piazzare la zampata decisiva proprio allo scadere del tempo è stato Max Verstappen: l'olandese della Red Bull ha spezzato l'egemonia delle Mercedes fermando i cronometri sul miglior riferimento della mattinata, staccando il mattatore delle libere George Russell di appena 99 millesimi di secondo.

Nonostante il sorpasso subito sul finale, Russell e la Mercedes rimangono i principali candidati alla pole position, forti di una straordinaria costanza di rendimento espressa in tutti i settori del tracciato azero.

Hamilton suona la carica, Antonelli 4°

A inserirsi con prepotenza nella lotta di vertice è stata la Ferrari di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato ha sfoderato un gran giro nel finale di sessione, cogliendo il terzo tempo con un ritardo contenuto di 111 millesimi da Verstappen.

Un segnale di grande reattività da parte dell'inglese, capace di scavalcare di due decimi l'altra W17 di Andrea Kimi Antonelli. Il 20enne bolognese, pienamente ristabilito sul piano del lavoro in pista dopo le noie tecniche patite il primo giorno, ha chiuso al quarto posto completando un quartetto di testa racchiuso in poco più di tre decimi.

Leclerc impreciso è solo 5°, staccati tutti gli altri

Dalla quinta posizione in poi la classifica inizia ad allungarsi in modo marcato. Charles Leclerc si è dovuto accontentare della quinta piazza, accusando oltre sei decimi di margine dalla vetta. Per il monegasco è stata una sessione caratterizzata da troppe sbavature nel momento di tentare l'ultimo giro veloce con le Soft, rendendosi protagonista di diversi lunghi che gli hanno impedito di chiudere un giro pulito.

Per il resto, Pierre Gasly conferma lo stato di grazia dell'Alpine agguantando la sesta posizione, mentre Oscar Piastri e Lando Norris piazzano le due McLaren al settimo e ottavo posto, staccate rispettivamente di otto e nove decimi da Verstappen. Chiudono la top-10 poi Isack Hadjar, nono con la seconda Red Bull e l'altra Alpine di Franco Colapinto.

Il programma del GP a Baku: le qualifiche alle 14.00

Il programma del GP d'Azerbaijan 2026 di F1 prosegue con le prove ufficiali, in programma alle 14.00 italiane per decidere la griglia di partenza del 15° appuntamento della stagione.

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