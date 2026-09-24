F1 Baku, FP2: Russell incontenibile! Antonelli a mezzo secondo, Lindblad a muro

Dominio Mercedes nel giovedì di Baku: Russell imprendibile in FP2! Antonelli è 2° dopo i problemi, Ferrari a oltre un secondo

Un giovedì di prove libere da incorniciare per George Russell e per la Mercedes sulle strade di Baku. Dopo aver siglato il riferimento nella sessione mattutina, il pilota inglese ha alzato ulteriormente l'asticella nelle FP2 del GP d'Azerbaijan, confermando una sintonia immediata con le insidie e i velocissimi allunghi del tracciato azero.

Russell ha chiuso la simulazione di qualifica con un perentorio 1:43.347, mettendosi in luce anche nelle successive prove sulla lunga distanza con alto carico di carburante. A completare il quadro idilliaco del garage di Stoccarda è Andrea Kimi Antonelli, autore del secondo crono a 557 millesimi dal compagno di squadra.

Antonelli limita i danni, Mercedes scava il solco

Per il diciannovenne bolognese la seconda sessione non è stata priva di ostacoli. In seguito al problema idraulico patito nella FP1, i meccanici della Mercedes sono stati costretti a sostituire la power unit sulla sua W17, ritardandone l'ingresso in pista di ben 30 minuti. Nonostante il tempo perso, Antonelli ha trovato rapidamente il ritmo per prendersi la seconda piazza, garantendo una doppietta d'argento in un turno caratterizzato da distacchi abissali inflitti a tutta la concorrenza.

Il primo degli inseguitori è Max Verstappen, costretto però a incassare un gap di ben 827 millesimi da Russell con la sua Red Bull.

Ferrari in affanno sul giro secco

Giornata complessa in casa Scuderia Ferrari: la SF-26 ha mostrato i suoi limiti incassando un ritardo pesante. Charles Leclerc si è infatti posizionato 4° ma con un distacco di 1.1 secondi dalla vetta, mentre Lewis Hamilton segue a 1.3 secondi dal tempo dell'ex compagno di squadra in Mercedes.

Sesta piazza per Lando Norris, alle prese con una McLaren dotata di un vistoso pacchetto di aggiornamenti che necessita ancora di lavoro d'affinamento sull'assetto. La top-10 si chiude con l'ottima Alpine di Pierre Gasly (7°), Oscar Piastri (8°), il rientrante Isack Hadjar (9° su Red Bull) ed Esteban Ocon (10° con la Haas).

Incidente per Lindblad, KO tecnico per Bearman

La sessione è stata neutralizzata dall'unica bandiera rossa del pomeriggio, provocata dall'impatto contro i muretti di Arvid Lindblad: il giovane pilota della Racing Bulls ha perso il controllo della monoposto alla famigerata curva-8, nel punto più stretto del tracciato a ridosso della Città Vecchia.

Problemi d'affidabilità invece per la Haas di Oliver Bearman, costretto a parcheggiare la vettura in una via di fuga a causa di un presunto cedimento della power unit Ferrari.

Il programma del GP a Baku: venerdì FP3 e qualifiche

Il programma del GP d'Azerbaijan 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che serviranno per ultimare i preparativi in vista di qualifiche e gara. L'appuntamento è alle 10.30 del mattino italiano, con le prove ufficiali in programma alle 14.00.

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