F1 Baku, Qualifiche: Russell strabiliante davanti a Leclerc, Antonelli sbatte ed è 16°

Le qualifiche del GP d'Azerbaijan 2026 si chiudono nel segno di un dominio schiacciante: George Russell ha conquistato una pole position mostruosa sul circuito cittadino di Baku, confermandosi in uno stato di forma eccezionale dopo le ottime indicazioni delle prove libere.

Il pilota della Mercedes ha fermato i cronometri sull'1:42.526, tempo siglato in Q3 al terzo tentativo lanciato con il medesimo treno di pneumatici Soft. Un riferimento inarrivabile per l'intero lotto di concorrenti, a partire da Charles Leclerc: il monegasco è riuscito a collocare la prima Ferrari in seconda posizione, ma ha dovuto incassare un distacco superiore agli otto decimi di secondo, a testimonianza di una supremazia netta della W17 numero 63.

Dramma Antonelli in Q1: sbatte ed è 16°

Se da un lato del box Mercedes si festeggia un giro al limite della perfezione, dall'altro si mastica amaro per il primo vero passaggio a vuoto nella stagione di Andrea Kimi Antonelli.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Il 20enne bolognese, attuale leader del Mondiale con 81 punti di margine su Russell, è incappato in un errore fatale già nelle battute iniziali della Q1: arrivato leggermente in anticipo nell'impostazione di curva-1, Antonelli ha pizzicato il muretto interno spezzando la sospensione anteriore e rimanendo fermo lungo la pista. A meno di eventuali arretramenti dovuti alla sostituzione di componenti della power unit, l'italiano sarà costretto a prendere il via dalla 16esima casella dello schieramento: servirà un'impresa in stile Monza per recuperare su un tracciato dove però le insidie sono dietro a ogni angolo.

La sorpresa: Hadjar e Piastri in seconda fila

Alle spalle dei due battistrada emerge una griglia di partenza ricca di sorprese. La seconda fila sarà occupata da Oscar Piastri (3° con la McLaren) e da un bravissimo Isack Hadjar, capace di cogliere un super risultato già al rientro dopo l'infortunio al polso.

Entrambi si qualificano infatti davanti ai rispettivi compagni di squadra: Lando Norris è 5° dopo aver commesso un errore determinante nel suo ultimo giro lanciato in Q3, mentre Max Verstappen è soltanto 8°, persino alle spalle dell'Alpine dell'ex compagno di squadra Pierre Gasly (7°).

Delusione Hamilton, a mezzo secondo da Leclerc

Stecca anche Lewis Hamilton, soltanto sesto e alle spalle di Norris, ma soprattutto attardato di mezzo secondo rispetto al compagno di squadra Leclerc: l'inglese, tradito anche da una non perfetta strategia d'uscita dai box in Q3, non ha poi trovato un buon giro nel tentativo decisivo delle qualifiche.

A completare la top-10 troviamo un eccellente Carlos Sainz, capace di portare per la prima volta la rinnovata Williams fino alla Q3 col nono tempo, e Franco Colapinto, decimo con la seconda Alpine.

Il programma del GP a Baku: sabato alle 13.00 il via della gara

Il programma del GP d'Azerbaijan 2026 di F1 prosegue a questo punto con la gara, che assegna i punti al vincitore e che si preannuncia particolarmente tirata e ricca di potenziali sorprese, anche considerando le necessità di rimonta da parte di Antonelli. Il via è previsto per le 13.00 di sabato 26 settembre.

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