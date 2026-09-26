F1 Baku, gara: Russell vince in volata su Verstappen, Antonelli 5° tra Leclerc e Hamilton

Russell resiste al ritorno di Verstappen e trionfa a Baku! Magia Antonelli fino al 5° posto tra Leclerc e Hamilton, incubo McLaren

Il GP d'Azerbaijan 2026 di F1 regala un finale da batticuore. Sul tracciato cittadino di Baku, a conquistare il gradino più alto del podio è George Russell, completando un fine settimana perfetto iniziato con la pole position del sabato. Il britannico della Mercedes ha dovuto però faticare fino all'ultimo centimetro per piegare la resistenza di uno scatenato Max Verstappen, arrivato sotto la bandiera a scacchi con un margine inferiore ai due decimi di secondo.

La gara si è sviluppata su due binari ben distinti: una prima fase a ritmo di crociera controllata da Russell, ed un finale infuocato scatenato dall'ingresso della Safety Car.

Russell domina, poi il caos

Nei primi giri Russell ha scavato un solco di oltre dieci secondi sugli inseguitori, mettendo la gara su binari d'apparente tranquillità. La svolta è arrivata in seguito all'impatto della Williams di Alex Albon contro le barriere in curva-6, incidente che ha costretto la direzione gara a mandare in pista la Safety Car.

Alla ripartenza si è scatenato il caos: Franco Colapinto ha sbagliato completamente il punto di staccata, travolgendo il compagno di squadra Pierre Gasly e coinvolgendo nella carambola anche l'incolpevole Lando Norris.

Verstappen, che pressione sul finale!

Un caos che ha aiutato Max Verstappen a rientrare in gioco per la vittoria: scattato dall'ottava posizione in griglia, l'olandese ha completato una splendida rimonta a suon di sorpassi. Negli ultimi giri, sfruttando l'extra boost della modalità sorpasso, il quattro volte campione del mondo si è incollato agli scarichi della Mercedes di Russell, mettendolo sotto pressione fino al traguardo senza però trovare lo spunto vincente.

Hadjar a podio, Antonelli rimonta: è 5° davanti a Hamilton

Sul terzo gradino del podio sale con merito Isack Hadjar, autore di una prova maiuscola al rientro in pista dopo tre gare di stop forzato a causa dell'infortunio al polso sinistro che lo ha tenuto lontano dalla Formula 1 e dalla sua Red Bull RB22.

Sorride anche Andrea Kimi Antonelli: scattato dalla 16esima casella a causa dell'errore nelle qualifiche del venerdì, il giovane talento della Mercedes ha condotto una gara di grande intelligenza tattica evitando i contatti nelle fasi più concitate. Dopo la seconda ripartenza, Kimi ha piazzato un gran staccata ai danni della Ferrari di Lewis Hamilton, conquistando una preziosa quinta posizione finale proprio alle spalle della Rossa di Charles Leclerc.

Opaco per l'intero fine settimana, Lewis Hamilton chiude invece 6° con un passivo di oltre 8 secondi dal compagno di squadra. Un finale abbastanza indicativo di quanto la scuderia di Maranello sia stata impalpabile per tutto il weekend e ormai irrimediabilmente quarta forza in pista, nonostante l'ottima prima fila centrata in qualifica da Leclerc (grazie più a una prodezza personale che non alle caratteristiche della SF-26).

Domenica da incubo per le McLaren

Gara invece completamente da cancellare per la McLaren: Lando Norris è rimasto vittima del contatto causato da Colapinto al restart dopo un lungo in curva-1, mentre Oscar Piastri, a lungo in lizza per il podio e persino secondo dopo aver scavalcato Leclerc al via, ha rovinato tutto bloccando le gomme anteriori in curva-1 mentre occupava la terza piazza, scivolando tristemente fuori dalla zona punti.

Nella bagarre del centro gruppo spicca la settima posizione di Arvid Lindblad davanti alle due Haas di Esteban Ocon (8°) e Oliver Bearman (9°), mentre Carlos Sainz artiglia il punto della decima posizione con la Williams.

Il calendario F1: si riparte subito dalla Malesia

Archiviato il weekend del GP d'Azerbaijan 2026, la F1 continua la sua tripletta di GP consecutivi spostandosi in Malesia, a Sepang, che eccezionalmente rientra in calendario per ospitare il recupero del GP del Bahrain saltato ad aprile per via della guerra nel Golfo Persico.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana azero, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Baku e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Tags