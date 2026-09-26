F1 GP Azerbaijan 2026, le pagelle di Baku

Le pagelle di MotorBox del GP dell'Azerbaijan 2026 F1 sul circuito stradale di Baku: Russell perfetto, ma che gara anche per Verstappen e Hadjar

LE PAGELLE DEL GP DELL'AZERBAIJAN DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP dell'Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku. Russell perfetto, ma che gara anche per Verstappen e Hadjar! Leclerc spuntato, Hamilton scarico, Antonelli non si è annoiato! McLaren, giornata nera tra lunghi e sfortune, Alpine giornata nerissima, con Colapinto che rovina la gara a Gasly (e Norris).

George Russell - Voto 10

Questo è il George che può contendere il mondiale al suo compagno. Una pole fotonica, una gara sempre in testa nonostante due Safety Car e la pressione finale di Verstappen! È tornato?

Max Verstappen - Voto 9,5 Dopo il via passa, nell'ordine, Gasly, Hamilton, Norris, Leclerc e Hadjar. Non ce la fa con Piastri se non dopo la prima SC, poi pressa Russell fino alla fine. Capolavoro incompiuto. Isack Hadjar - Voto 9 Scattava quarto e dopo essersi ripreso la posizione su Norris ha passato Leclerc, ceduto la sua a Max, pressandolo però a lungo. Poi pressa pure Piastri, che sbaglia e gli regala il podio! Bravo.

Charles Leclerc - Voto 7

Sbaglia al via, perde la posizione u Piastri e, dopo, anche dalle Red Bull. L'impressione è che avrebbe potuto fare poco all'inizio. Dopo non commette errori e porta a casa un dignitoso P4.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 7,5 Su una pista come Baku rimontare non è agevole e al via perde pure una posizione, poi lento risale, risale, risale. Poteva fare P7, ma tra SC, errori altrui e il sorpasso su Hamilton fa P5. Lewis Hamilton - Voto 6,5

Non ha il passo in questa gara, neanche quello del compagno Leclerc. L'unica nota positiva della giornata è stato il sorpasso su Norris. Alla fine può fare poco sul rientrante Antonelli.

Lando Norris - Voto 4 Non una gran gara. Ha un sussulto al via quando passa Hadjar, poi scivola fino alla P7, diventa P9 dopo un lungo. Alla ripartenza stacca bene ma è all'esterno e viene centrato dalle Alpine. Oscar Piastri - Voto 4 Ma come si fa? Dopo la bella qualifica in P3, tiene dietro Verstappen per tutta la gara, alla fine pasticcia con le Safety Car e alla ripartenza della seconda va lungo buttando tutto alle ortiche. Arvid Lindblad - Voto 8,5 Da 15°, sfrutta alla grande le due Safety Car nel finale per risalire fino alla P7 beffando Ocon sul filo! Considerato innocente nel contatto con Lawson, che però rovina la gara al compagno. Pierre Gasly - Voto 7,5 Era settimo, neanche lontano da Hamilton, ma alla ripartenza il bloccaggio di Colapinto mette fine alla sua gara. Peccato, si meritava ben altro che finire nella via di fuga alla prima curva. Franco Colapinto - Voto 3 Alla ripartenza della Safety Car fa strike mettendo fine alla gara del suo compagno Gasly, fin lì settimo, e di Norris. Un gran peccato, considerando che era in piena zona punti. Harakiri!

I VOTI DEGLI ALTRI

Esteban Ocon - Voto 7 Grazie a Colapinto per i punti, ma fa da sé una bella gara. Freddato da Lindlbad sulla linea. Oliver Bearman - Voto 6,5 Anche lui una buona gara, ma nel finale Ocon lo passa dopo le due Safety Car. 2 ottimi punti. Carlos Sainz - Voto 6,5 Un punto e due incidenti davanti a lui che gli regalano quattro posizioni. Giornata positiva. Nico Hulkenberg - Voto 6,5 Sfiora la top ten scattando dalla 18° piazza, il problema sono state le qualifiche, altrimenti...

Liam Lawson - Voto 7

Solo dodicesimo, è vero, ma senza il contatto con il compagno sarebbe stato in zona punti.

Gabriel Bortoleto - Voto 5,5

Giornata complicata, rimonta da 17 a 13 più grazie ai ritiri che ai sorpassi (più subiti, che fatti).

Sergio Perez - Voto 6,5

Mezzo punto in più rispetto al compagno a cui arriva davanti, passettino avanti per Cadillac.

Valtteri Bottas - Voto 6

Come sempre, o quasi, è ultimo, la buona notizia è l'auto non si è rotta prima del traguardo. Alex Albon - Voto 4 Stava facendo una gran bella gara, potevano arrivare i punti ma si pianta a muro e rovina tutto. Fernando Alonso - Voto 6

Si ritira dopo 22 giri, e non era neanche ultimo, ma sopravanzava Bottas prima del ritiro. Lance Stroll - Voto SV

Piove sul bagnato, e su una pista che gli portava fortuna. Si ritira per problemi a inizio gara.

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