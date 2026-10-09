GT World Challenge: Verstappen torna sulla "sua" Mercedes-AMG GT3 nel finale di Portimao

La passione imprevedibile di Max Verstappen per il mondo delle competizioni GT regala un clamoroso fuoriprogramma per il finale di stagione del GT World Challenge Europe: dal 16 al 18 ottobre, l'attuale stella della Red Bull in F1 sarà ufficialmente al via della gara Endurance di 3 Ore sul circuito portoghese dell'Autodromo Internacional do Algarve a Portimao.

L'olandese si metterà al volante della Mercedes-AMG GT3 Evo numero 3, schierata direttamente dalla propria struttura, il Verstappen Racing, pronto a misurarsi con i migliori specialisti della categoria ruote coperte in quello che si preannuncia come un vero e proprio festival del motorsport.

Equipaggio d'attacco con Lulham e Barnicoat

Per l'appuntamento conclusivo della Endurance Cup, Verstappen condividerà l'abitacolo con l'inglese Chris Lulham, titolare per l'intera stagione, e con l'esperto pilota britannico Ben Barnicoat, chiamato a completare un equipaggio di assoluto valore.

Lo stesso Max ha accolto con grande entusiasmo la sfida: ''Non vedo l'ora. Saranno sette settimane estremamente dense di impegni, ma me le godrò appieno. Vediamo cosa riusciremo a fare a Portimao. Adoro la pista e adoro stare in Portogallo, perciò cercheremo di disputare un gran bel fine settimana''.

L'impegno a Portimao non rappresenta un fulmine a ciel sereno: oltre all'attività quotidiana del suo team, Verstappen ha già partecipato in questo 2026 alla 24 Ore del Nurburgring al fianco di piloti ufficiali del calibro di Jules Gounon, Dani Juncadella e Lucas Auer, dominando alcuni tratti di gara prima di essere estromesso dalla contesa da un problema tecnico.

Sette weekend a 300 all'ora

La scelta di Verstappen è ancora più particolare considerando il momento particolarmente frenetico del calendario della Formula 1: Max, impegnato in questo weekend a Singapore, arriva da tre GP di fila dopo Baku e Sepang, e non si godrà il fine settimana libero scegliendo di gareggiare a Portimao.

Dopo la tappa del GT World Challenge, dove fronteggerà tra gli altri anche Valentino Rossi, Verstappen disputerà ancora altre tre gare di fila in F1, tra Austin, Città del Messico e San Paolo del Brasile. Una testimonianza definitiva, qualora ce ne fosse bisogno, della passione instancabile del 29enne per le corse con ogni mezzo a motore.

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