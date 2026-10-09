Endurance

GT World Challenge: Verstappen torna sulla "sua" Mercedes-AMG GT3 nel finale di Portimao

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34 minuti fa - l'olandese è instancabile: weekend libero in F1, torna in pista in GT3

Verstappen raddoppia: parteciperà al finale del GT World Challenge a Portimao con la Mercedes-AMG del proprio team
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La passione imprevedibile di Max Verstappen per il mondo delle competizioni GT regala un clamoroso fuoriprogramma per il finale di stagione del GT World Challenge Europe: dal 16 al 18 ottobre, l'attuale stella della Red Bull in F1 sarà ufficialmente al via della gara Endurance di 3 Ore sul circuito portoghese dell'Autodromo Internacional do Algarve a Portimao.

L'olandese si metterà al volante della Mercedes-AMG GT3 Evo numero 3, schierata direttamente dalla propria struttura, il Verstappen Racing, pronto a misurarsi con i migliori specialisti della categoria ruote coperte in quello che si preannuncia come un vero e proprio festival del motorsport.

Equipaggio d'attacco con Lulham e Barnicoat

Per l'appuntamento conclusivo della Endurance Cup, Verstappen condividerà l'abitacolo con l'inglese Chris Lulham, titolare per l'intera stagione, e con l'esperto pilota britannico Ben Barnicoat, chiamato a completare un equipaggio di assoluto valore.

Lo stesso Max ha accolto con grande entusiasmo la sfida: ''Non vedo l'ora. Saranno sette settimane estremamente dense di impegni, ma me le godrò appieno. Vediamo cosa riusciremo a fare a Portimao. Adoro la pista e adoro stare in Portogallo, perciò cercheremo di disputare un gran bel fine settimana''.

L'impegno a Portimao non rappresenta un fulmine a ciel sereno: oltre all'attività quotidiana del suo team, Verstappen ha già partecipato in questo 2026 alla 24 Ore del Nurburgring al fianco di piloti ufficiali del calibro di Jules Gounon, Dani Juncadella e Lucas Auer, dominando alcuni tratti di gara prima di essere estromesso dalla contesa da un problema tecnico.

Sette weekend a 300 all'ora

La scelta di Verstappen è ancora più particolare considerando il momento particolarmente frenetico del calendario della Formula 1: Max, impegnato in questo weekend a Singapore, arriva da tre GP di fila dopo Baku e Sepang, e non si godrà il fine settimana libero scegliendo di gareggiare a Portimao.

Dopo la tappa del GT World Challenge, dove fronteggerà tra gli altri anche Valentino Rossi, Verstappen disputerà ancora altre tre gare di fila in F1, tra Austin, Città del Messico e San Paolo del Brasile. Una testimonianza definitiva, qualora ce ne fosse bisogno, della passione instancabile del 29enne per le corse con ogni mezzo a motore.

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