24h Nurburgring: la diretta tv gratis e gli on-board dalla Mercedes di Verstappen - VIDEO

L'attesa è finita, i motori sono caldi e il pubblico delle grandi occasioni ha invaso i boschi dell'Eifel per l'edizione 2026 della 24h del Nurburgring. Gli organizzatori hanno dovuto addirittura contingentare gli accessi per la prima volta nella storia, un ''effetto Max Verstappen'' che certifica la portata dell'evento. Più di 160 auto divise in diverse classi sono pronte a sfidarsi lungo gli oltre 20 chilometri del Nordschleife, il leggendario ''Inferno Verde''.

Verstappen scatta 4°: caccia alle Lamborghini

L'attenzione mediatica è tutta per la Mercedes-AMG GT3 numero 3 del team Verstappen.com Racing. Dopo le ottime qualifiche del venerdì, l'equipaggio composto da Max Verstappen, Jules Gounon, Daniel Juncadella e Lucas Auer scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza, in seconda fila.

Davanti a loro ci sarà una prima fila tutta ''italiana'', grazie alla clamorosa doppietta delle Lamborghini Huracán GT3 del team Red Bull ABT (con Luca Engstler in pole), seguite in terza posizione dall'Audi R8 LMS di Christopher Haase, ''storico'' rivale di Max nelle gare di durata disputate quest'anno sullo stesso tracciato. Per la Mercedes numero 3 l'obiettivo iniziale sarà superare indenni la prima, caotica ora di gara, per poi impostare il ritmo sulla lunga distanza.

Il programma della partenza

Il cerimoniale del Nurburgring è unico nel suo genere e si articolerà nel primo pomeriggio secondo questi orari:

Ore 14:40 - Inizio della procedura di partenza e via al suggestivo giro di formazione (un intero giro del Nordschleife da oltre 25 km totali insieme al circuito GP).

Ore 15:00 - Bandiera verde! Scatta la 54ª edizione della 24 Ore del Nürburgring. La corsa si concluderà esattamente alla stessa ora di domenica.

Guarda la gara in diretta streaming (Regia + On-Board)

Seguire la prima 24 Ore del Nurburgring della carriera di Max Verstappen è semplicissimo. La gara viene trasmessa integralmente e in modo completamente gratuito sul canale YouTube ufficiale dell'evento, con commento in lingua inglese e tedesca.

Oltre alla diretta con la regia televisiva internazionale, sono disponibili diversi canali con le immagini on-board live. Tra questi, ovviamente, c'è la telecamera fissa posizionata nell'abitacolo della Mercedes-AMG GT3 numero 3 del campione olandese, che potete seguire contemporaneamente cliccando su ''play'' nei box video qui sotto.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 16/05/2026