Max Verstappen, Atto II: oggi Gara-2 al Nurburgring Nordschleife

Il weekend di ''straordinari'' per Max Verstappen volge al termine, ma non prima di una seconda sfida ad alta intensità. Dopo il tragico epilogo di Gara-1, sospesa e poi cancellata con largo anticipo a causa dell'incidente mortale del 66enne gentleman Juha Miettinen, l'olandese si rimette al volante della Mercedes-AMG GT3 numero 3 per l'appuntamento domenicale delle NLS Qualifiers, che osserverà un minuto di silenzio per commemorare il pilota scomparso ieri.

Il fattore esperienza: dal simulatore all'asfalto

Quella di oggi, domenica 19 aprile, rappresenta la quinta partecipazione ''reale'' di Verstappen all'Inferno verde. Sebbene l'olandese sia un veterano della pista grazie alle migliaia di ore accumulate su iRacing (spesso anche durante le trasferte dei GP di Formula 1), il passaggio alla realtà richiede un adattamento fisico e mentale che solo la competizione vera può offrire.

A dividere il sedile con lui c'è ancora Lucas Auer, tassello fondamentale di un equipaggio che punta senza mezzi termini alla vittoria assoluta nella maratona del mese prossimo. La macchina continua a sfoggiare la vistosa livrea Red Bull, un omaggio cromatico alle monoposto di Milton Keynes che domina la scena nel paddock tedesco.

Il programma di domenica 19 aprile

Il programma della giornata di domenica 19 aprile è serrato perché si parte già al mattino presto con le qualifiche che definiscono l'ordine di partenza, per poi iniziare la seconda 4 ore del weekend alle 13.00, fino alla bandiera a scacchi conclusiva delle 17.00

La gara di Max Verstappen in diretta streaming gratis

Per non perdere nemmeno un istante della guida aggressiva e precisa di Max Verstappen, gli appassionati hanno a disposizione il consueto doppio streaming. È possibile monitorare l'andamento della corsa attraverso il canale ufficiale NLS (con commento in lingua inglese) ma anche contemporaneamente immergersi nell'abitacolo grazie alla camera on-board dedicata sulla Mercedes numero 3. Il consiglio per una visione da veri ''pro'' è affiancare i due video per avere la visione d'insieme e quella soggettiva del pilota più atteso.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 19/04/2026