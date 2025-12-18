Max Verstappen cambia numero: da 33 (a 1) a 3!

Il 2026 si preannuncia come uno degli anni più delicati per la carriera di Max Verstappen. Nuovo regolamento tecnico, nuova Red Bull e soprattutto un motore progettato internamente, una scommessa che segnerà il futuro del team con il quale corre da quando ha esordito in Formula 1 (considerando le sue due prime stagioni in Toro Rosso, team satellite della famiglia Red Bull). In un contesto così fluido, con scenari di mercato che continuano a far parlare - soprattutto le sirene di Aston Martin, quelle di un progetto costruito attorno ad Adrian Newey - l’olandese ha iniziato a scrivere il suo prossimo capitolo anche attraverso un dettaglio simbolico: il numero di gara. Dai test invernali di gennaio, Verstappen scenderà in pista con il numero 3, abbandonando definitivamente il 33 che lo aveva accompagnato agli inizi.

La scelta del numero

Dal 2014, la Formula 1 ha introdotto i numeri fissi per i piloti, una regola che ha trasformato le cifre in vere e proprie identità sportive. Chi vince il Mondiale ha la possibilità di utilizzare l’1, opzione che Verstappen aveva scelto dopo il primo titolo, riportando quel numero in griglia dopo anni di assenza. Ora però l’1 passerà sulla McLaren di Lando Norris, mentre Max ha deciso di voltare pagina. La scelta del 3 non è casuale: è un numero che Verstappen avrebbe voluto già all’esordio, ma che allora non era disponibile. Dopo anni di successi, il momento per cambiare è arrivato.

Addio al 33, ritorno al 3

Il 33 resta un simbolo potente per i tifosi di Verstappen: è il numero degli esordi, delle prime vittorie, tanto iconico da essere diventato persino un tatuaggio per alcuni fan, madre compresa. Ma il 3, come spiegato dallo stesso Max, rappresenta una scelta più personale che nostalgica. Un numero “più semplice”, quasi minimale, che ora torna disponibile dopo il ritiro di Daniel Ricciardo, che lo aveva portato in Red Bull negli anni precedenti. Così, nel box di Milton Keynes, il 3 torna protagonista: un piccolo cambiamento in apparenza, ma che racconta bene il momento di Verstappen: meno passato, più futuro, alla vigilia di una stagione che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Formula 1.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/12/2025