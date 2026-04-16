Max Verstappen corre al Nurburgring questo weekend: tutte le info e gli orari

La F1 aspetta Miami ma Max Verstappen non sta con le mani in mano: torna sulla Mercedes GT3 per preparare la 24h del Nurburgring

Il weekend del 18 e 19 aprile 2026 non vede le monoposto di F1 in pista, ma per gli appassionati di motori l'offerta è tutt'altro che scarna. Se da una parte il Mondiale Endurance (WEC) accende i riflettori sulla 6 Ore di Imola, dall'altra c'è un campione del mondo di Formula 1 che proprio non ne vuole sapere di stare a riposo: Max Verstappen ha scelto infatti di passare il fine settimana al Nurburgring per affrontare l'appuntamento delle due gare di 4 Ore denominate ''NLS Qualifiers''.

Prove generali per la 24 Ore del Nordschleife

L'impegno dell'olandese non è una semplice esibizione. Si tratta dell'ultimo step cruciale prima della 24 Ore del Nurburgring prevista per il 16-17 maggio. Verstappen sarà al via della doppia gara da 4 ore sull'iconica Nordschleife, un test fondamentale per provare la macchina in condizioni critiche: dal traffico intenso delle diverse classi in pista fino alla gestione dei tratti guidati con scarsa visibilità dopo il calar del sole.

Per l'occasione, il team Verstappen.com Racing schiererà una formazione di altissimo livello. Sulla Mercedes-AMG GT3 numero 3, insieme a Max, vedremo all'opera Lucas Auer, che insieme a Jules Gounon e Daniel Juncadella comporrà l'equipaggio da 4 piloti per la 24 Ore del prossimo mese. Proprio l'integrazione di Auer rappresenta uno dei temi caldi del weekend, essendo l'unico del team a non aver ancora condiviso il volante con Verstappen.

Orari e dove seguire le gare di Verstappen al Ring

Il weekend tedesco entra nel vivo già venerdì con le libere, per poi proseguire con un programma serrato che prevede due sessioni di qualifica e due gare endurance. La particolarità dell'appuntamento del sabato è la conclusione in notturna, scenario ideale per simulare i turni di guida più duri della maratona di maggio.

Le gare saranno trasmesse in streaming sui canali ufficiali del campionato NLS. Per i fan più accaniti di Max, sarà inoltre disponibile la on-board camera integrale della sua Mercedes per non perdere nemmeno una curva.

Il programma del weekend (17-19 aprile):

Venerdì 17 aprile : Prove Libere (12:15 - 14:45)

: Prove Libere (12:15 - 14:45) Sabato 18 aprile : Qualifica 1 (08:30) | Gara 1 (17:30 - 21:30)

: Qualifica 1 (08:30) | Gara 1 (17:30 - 21:30) Domenica 19 aprile: Qualifica 2 e Top Qualifying (08:15) | Gara 2 (13:00 - 17:00)

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Pubblicato da Alessio Ricci, 17/04/2026