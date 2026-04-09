Clamoroso in Red Bull: lascia il braccio destro di Max Verstappen, dal 2028 in McLaren

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in un normale giovedì di inizio primavera, ma è di quelle piuttosto grosse: Gianpiero Lambiase, tecnico inglese di origini italiane da sempre ingegnere di pista di Max Verstappen, lascerà la Red Bull alla fine della stagione 2027 per accasarsi al team rivale della McLaren.

La news era stata anticipata in mattinata da due quotidiani olandesi De Limburger e De Telegraaf - da sempre molto ben informati sulle vicende che riguardano il quattro volte campione del mondo - e si è propagata di giornale in giornale fino a costringere i team interessati a diramare i comunicati che annunciano ufficialmente che il cambio di team sarà realtà. Così, pur in un momento in cui siamo ancora lontanissimi dal prossimo Gran Premio, in programma a inizio maggio a Miami dopo le cancellazioni delle gare in Bahrain e Arabia Saudita causate dalla guerra in Medio Oriente, la Formula 1 continua a far parlare di sé per un clamoroso movimento nel mercato degli ingegneri.

Gianpiero Lambiase lascia: il comunicato ufficiale Red Bull

''Red Bull Racing - si legge nella nota ufficiale della scuderia di Milton Keynes - conferma che Gianpiero Lambiase lascerà il team nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto. GP (così è chiamato dai tifosi l'ingegnere inglese, ndr) è un membro stimato della squadra dal 2015 e, fino alla sua partenza, prevista per il 2028, continuerà a ricoprire i ruoli di responsabile delle competizioni e ingegnere di pista di Max Verstappen. Il team è pienamente impegnato con Lambiase ad aggiungere ulteriori successi al nostro già solido palmares''.

Il passaggio alla McLaren dal 2028

Un annuncio a cui ha fatto seguito, pochi minuti dopo, anche il comunicato della McLaren: ''Siamo lieti di annunciare che Gianpiero Lambiase entrerà a far parte del McLaren Formula 1 Team in qualità di Chief Racing Officer, alle dipendenze del team principal Andrea Stella. Il ruolo è già presente nella struttura del team e prevede la guida generale della scuderia in gara, con mansioni attualmente svolte dallo stesso Andrea Stella oltre al suo ruolo di team principal. Lambiase è l'ultima acquisizione volta a rafforzare e sostenere il gruppo di talenti della nostra squadra, riaffermando al contempo l'impegno a lungo termine del team nel consolidare la propria posizione di team vincitore del campionato''.

''La capacità del team - continua la nota McLaren - di attrarre e assicurarsi i migliori talenti, come Lambiase e, in precedenza, Rob Marshall e Will Courtenay (entrambi arrivati negli ultimi anni proprio dalla Red Bull, ndr) oltre alla fidelizzazione e alla promozione di persone di grande talento già presenti all’interno del box, è una testimonianza della visione strategica e della cultura che sono parte integrante della scuderia sotto la guida di Zak Brown e Andrea Stella, entrambi legati a Woking con contratti a lungo termine. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Gianpiero Lambiase alla scadenza del suo attuale contratto, non più tardi del 2028''.

Tra Andrea Stella e Max Verstappen

Il comunicato della McLaren ribadisce in un paio di occasioni la centralità del team principal italiano Andrea Stella nel progetto che ha portato la squadra a vincere due titoli Costruttori e uno Piloti con Lando Norris nelle ultime due stagioni. Non è un caso: nelle prime ore della giornata era sembrata credibile l'ipotesi che Lambiase avesse scelto la scuderia inglese con sede a Woking proprio per sostituire Stella, che si diceva oggetto di corteggiamento sempre più intenso da parte della Ferrari. La nota del team però chiarisce inequivocabilmente e senza giri di parole che il manager di Orvieto resterà al proprio posto, con un contratto a lungo termine e anzi proprio come referente diretto per il nuovo acquisto.

Diversa è invece la questione relativa a Max Verstappen: il pilota olandese è legato alla Red Bull fino al 2028, ma è noto come ci siano clausole che permettano anche un'uscita anticipata dalla scuderia di Milton Keynes (lo scorso anno era stato per questo a lungo corteggiato dalla Mercedes di Toto Wolff). Se è vero che di separazione da Lambiase si tratterà, è anche vero che questa arriverà soltanto alla fine del Mondiale 2027, ammesso che il quattro volte campione del mondo resti nel team e non decida di andare altrove, o anche fuori dalla Formula 1 come più volte minacciato nelle ultime settimane. Anzi, l'arrivo di ''GP'' in McLaren sembra poter preparare il terreno a un possibile futuro approdo di Max nel box papaya. Fantamercato... o forse no?

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Pubblicato da Alessio Ricci, 09/04/2026