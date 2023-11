Verstappen, l'ingegnere Lambiase e il dominio senza rivali: "Noia? Sì, quando non si vince"

Ma che noia e noia? Se qualcuno pensava che il dominio mostrato in pista tra la seconda metà del Mondiale 2022 e tutta la stagione F1 2023 potesse annullare gli stimoli di Max Verstappen, si sbagliava di grosso. Il campione olandese, che ha ormai da settimane centrato la matematica vittoria del terzo titolo Piloti, non è affatto stanco di vincere senza lottare con un vero rivale. Anzi, nell’intervista al podcast ufficiale Talking Bull pubblicato dalla Red Bull, Max confida che l’unico vero momento in cui subentra la noia e la stanchezza è, al contrario, quando non riesce a vincere.

F1 GP Brasile 2023, Interlagos: Max Verstappen (Red Bull Racing) esulta dopo la vittoria in gara

PARLA MAX “Quando si vince – ha spiegato Verstappen – è grazie all’impegno di tutto il team. Quest’anno la macchina è stata incredibile da guidare, nettamente dominante rispetto alla concorrenza. E io ho cercato di estrarre sempre il massimo. Quando mi annoierò? Di sicuro quando non riuscirò a vincere ancora. La vittoria mi motiva giorno dopo giorno, mi spinge a tornare in fabbrica per prepararmi alle prossime gare. E poi, quando sei sul gradino più alto del podio, è la sensazione più bella in assoluto. Per me, dunque, è impossibile annoiarmi vincendo”.

LAMBIASE SCHERZA Un’intervista comunque interessante (potete vedere la versione integrale con il nostro lettore in alto) perché concessa in coppia con “GP”, l’ingegnere di pista di chiare origini italiane Gianpiero Lambiase. Che ha anche avuto modo di scherzare sul rapporto con Max: “La mia più grande paura è pensare al momento in cui smetteremo di vincere tutte le gare. Vedete come è minaccioso Max via radio anche se arriva sempre primo… Di certo non sono impaziente di sapere come saranno le cose quando non vincerà!”.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Max Verstappen parla con il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase (Red Bull Racing)

RAPPORTO PILOTA-INGEGNERE Al di là dei risultati, il rapporto tra i due è stato più volte al centro delle attenzioni mediatiche visti gli scambi radio a volte conflittuali durante le gare. In realtà Verstappen e Lambiase sono grandi amici (nell’intervista l’ingegnere definisce il compagno come “un fratello minore”) anche se non passano molto tempo insieme lontano dai circuiti. “Ci sono tante gare adesso e quindi c’è molto tempo – spiega l’ingegnere italo-inglese – in cui siamo obbligati a stare insieme. Credo che sarebbe ingiusto aspettarsi di passare del tempo insieme anche quando finalmente abbiamo un weekend libero”. “Come ha detto ‘GP’ – aggiunge Verstappen – facciamo già tante gare, ed è quindi bello avere ogni tanto la possibilità di staccare passando del tempo con la famiglia o con gli amici più stretti”.

