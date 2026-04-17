Verstappen al Nurburgring con la Mercedes GT3: la diretta di gara-1 (in notturna)

Non c'è sosta per Max Verstappen. Mentre il paddock della Formula 1 osserva la pausa di aprile, l’olandese torna a respirare l'aria densa della foresta dell'Eifel. Oggi, sabato 18 aprile, scatta ufficialmente l’operazione NLS Qualifiers, il doppio appuntamento che vede il pilota Red Bull impegnato sul leggendario Nurburgring Nordschleife. Non è una passerella: l’obiettivo è affinare il feeling con la Mercedes-AMG GT3 del team Verstappen.com Racing in vista della 24 Ore che l'olandese correrà nel fine settimana del prossimo 16 e 17 maggio.

Un weekend per la rivincita

La macchina, che sfoggia una livrea blu acceso chiaramente ispirata alle monoposto di Milton Keynes, sarà divisa con Lucas Auer. Per Verstappen si tratta della quarta apparizione ufficiale sul tracciato tedesco, dopo il percorso iniziato nell'autunno 2025 per ottenere la necessaria licenza (partendo dalla ''gavetta'' con una Porsche Cayman GT4) e i successivi exploit con Ferrari e Mercedes.

Il weekend ha però un sapore di rivincita. Nell'ultimo round di fine marzo, infatti, Max aveva tagliato il traguardo per primo, salvo poi vedersi scippare il successo a causa di una squalifica tecnica legata a un'irregolarità nel numero di treni di gomme usati nell'arco di tutto il fine settimana. Questa volta, l'attenzione ai dettagli sarà maniacale quanto la sua guida.

Il programma di sabato 18 aprile

La sfida entra nel vivo con una giornata intensa. Il programma odierno prevede le qualifiche e la prima gara del fine settimana, che parte alle 17.30 e arriva alle 21.30 e quindi oltre l'ora del tramonto, con i piloti che guideranno in notturna per testare nervi, concentrazione e resistenza anche con scarsa visibilità.

I video per seguire Max Verstappen in diretta

Per chi vuole vivere l'esperienza di Verstappen, la copertura mediatica è totale. È possibile seguire l'evento attraverso i canali ufficiali della NLS, con il commento internazionale, ma il vero valore aggiunto per gli appassionati è la camera on-board integrale posizionata sulla Mercedes numero 3. Vedere come Max affronta il Flugplatz o il Karussell in mezzo alle altre vetture GT e turismo è una lezione di guida che nessun simulatore può restituire appieno. Qui sotto i due video, che potete aprire e seguire in contemporanea restando su questa pagina:

L'appuntamento raddoppia domani, domenica 19 aprile, con la seconda manche da 4 ore prevista dalle 13:00 alle 17:00.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 18/04/2026