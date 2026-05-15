24h Nurburgring, Qualifiche: pole Lamborghini con Engstler, Verstappen 4° in griglia

I verdetti dell'Inferno Verde sono ufficiali e vedono un Max Verstappen che tutto sommato può abbozzare un sorriso alla fine della sua prima qualifica di sempre alla vigilia di una 24h Nurburgring. Al termine delle tre tiratissime sessioni ad eliminazione del venerdì, la pole position è andata alla Lamborghini Huracán GT3 del team Red Bull ABT. A firmare il giro capolavoro in TQ3 è stato Luca Engstler, capace di fermare i cronometri davanti all'auto gemella dell'equipaggio Mapelli/Catsburg/Yelloly, completando un'esaltante doppietta per la casa di Sant'Agata Bolognese.

Il cammino della Mercedes #3: Auer e Verstappen scaldano i motori

L'equipaggio più atteso, quello della Mercedes-AMG GT3 numero 3 targata Verstappen.com Racing, ha dovuto sudarsi l'accesso alla fase finale partendo dalla TQ1. Lucas Auer ha superato il primo taglio senza troppi patemi, piazzandosi quinto nel turno che promuoveva i migliori 20.

In TQ2 è salito in cattedra Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo di F1 ha stampato subito un giro velocissimo che lo ha proiettato in cima alla lista dei tempi. Poco dopo, la sessione è stata congelata da una lunga bandiera gialla a causa dell'incidente della Mercedes ''gemella'' di Maro Engel (che aveva iniziato il weekend con il miglior tempo del giovedì). Al rientro della bandiera verde, il miglioramento della pista ha fatto scivolare l'olandese in sesta piazza, una posizione comunque ampiamente utile per strappare il pass per la TQ3 riservato ai primi sette, più cinque equipaggi promossi di diritto alla fase finale.

Juncadella concretizza: seconda fila e prima delle Mercedes

Come da regolamento – che vieta a un pilota di disputare più di una sessione – per l'assalto finale alla pole il muretto box ha affidato il volante a Daniel Juncadella. Lo spagnolo ha gestito al meglio la pressione della TQ3, stampando un crono leggermente più alto rispetto a quello firmato da Verstappen nel turno precedente, ma sufficiente per blindare il quarto posto in griglia.

La Mercedes numero 3 scatterà così dalla seconda fila, subito dietro all'Audi R8 del team Scherer Sport affidata a Christopher Haase, Alexander Sims e Ben Green. Per Verstappen si preannuncia una partenza bollente: ritroverà subito quel Haase con cui aveva dato vita a un duello ruota a ruota pazzesco lo scorso marzo proprio sui saliscendi mozzafiato del ''Ring''.

Il programma di sabato della 24h del Nurburgring

Il quarto posto rappresenta un risultato eccellente per l'equipaggio di Max Verstappen, che evita così lo spettro del traffico pesante delle prime ore di gara. Decisamente più arretrati i campioni in carica del team Rowe: la BMW M4 numero 1 di Farfus, Marciello, Pepper e Van Der Linde non è andata oltre la nona casella dello schieramento.

I 161 equipaggi torneranno a far sentire la propria voce nella mattinata di sabato 16 maggio per i 60 minuti di warm-up (dalle 10:00). Poi, l'orologio scatterà verso l'evento clou: alle 14:40 inizierà il suggestivo giro d'onore e di formazione sui 25 km del tracciato, prima della bandiera verde prevista per le 15:00 in punto. La gara sarà visibile interamente in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale della competizione.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 15/05/2026