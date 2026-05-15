Diretta qualifiche 24h Nurburgring: la lotta per la pole con Max Verstappen - VIDEO

La 24 Ore del Nurburgring 2026 è iniziata nel modo più classico e imprevedibile possibile: sotto il cielo mutevole dell'Eifel. Il giovedì di prove libere (ufficialmente denominate Q1 e Q2 perché valevoli come qualifiche per i team di bassa classifica) ha emesso i primi verdetti cronometrici, consegnando la vetta provvisoria alla Mercedes-AMG GT3 affidata alle mani esperte di Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin.

L'equipaggio tedesco ha siglato la miglior prestazione assoluta durante la Q1 diurna, l'unica sessione disputata con un asfalto relativamente asciutto. La Q2 notturna di tre ore e mezza è stata infatti quasi completamente neutralizzata da una pioggia battente che ha allagato diversi settori degli oltre 20 km di pista, costringendo i big a girare pochissimo e a congelare i tempi del mattino. Al secondo posto si è inserita la BMW M4 GT3 numero 1 dei campioni in carica del team Rowe (Pepper/Farfus/Marciello/Van Der Linde), mentre la Mercedes numero 3 di Max Verstappen ha chiuso la prima giornata con un solido terzo tempo complessivo.

Il ''caso'' Verstappen: obbligato alla rimonta in qualifica

Se i tempi del giovedì contano solo per le statistiche, la giornata di oggi, venerdì, sarà cruciale. Il format delle qualifiche ricalca l'eliminazione stile Formula 1 (TQ1, TQ2 e TQ3), ma con una regola che penalizza l'equipaggio di Verstappen. I cinque team con i migliori risultati stagionali nelle gare preparatorie del Nurburgring saltano infatti i primi due turni, accedendo direttamente alla TQ3 finale per la pole.

La Mercedes del team Verstappen.com Racing, complici le prime uscite travagliate al ''Ring'', tra ritiri e squalifiche, non ha ottenuto questo pass automatico. Significa che Max Verstappen, Lucas Auer, Daniel Juncadella e Jules Gounon dovranno scendere in pista fin dalla TQ1 per guadagnarsi il diritto di lottare per le prime file.

C'è anche un nodo tattico regolamentare: il pilota che scende in pista in una sessione non può guidare in quella successiva. Gestire la rotazione dei quattro piloti tra TQ1 e TQ2 senza bruciare subito la punta di diamante sarà la prima vera sfida del weekend, su una pista dove partire davanti può aiutare a gestire meglio le insidie del traffico nei primi giri di gara.

Il programma del venerdì: come seguire Verstappen in diretta

La caccia alla pole position si articola in una mattinata intensissima, visibile interamente in diretta streaming gratuita su YouTube tramite il canale ufficiale della 24h Nurburgring (con commento in inglese e canali on-board dedicati).

TQ1 : dalle 10:15 alle 10:45 (dentro subito il team di Verstappen)

: dalle 10:15 alle 10:45 (dentro subito il team di Verstappen) TQ2 : dalle 11:05 alle 11:35

: dalle 11:05 alle 11:35 Q3 : dalle 12:00 alle 13:05 (Griglia dal 50° posto in giù)

: dalle 12:00 alle 13:05 (Griglia dal 50° posto in giù) TQ3: dalle 13:35 alle 14:35 (la lotta per la pole position)

Il consiglio per tutti gli appassionati è di tenere d'occhio la finestra live della Mercedes numero 3: vedere un quattro volte campione del mondo di Formula 1 pennellare le curve cieche del Nordschleife nel traffico e, potenzialmente, ancora sul bagnato, è lo spettacolo nello spettacolo di questo weekend endurance. Qui il dettaglio di tutti gli orari del weekend.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 15/05/2026