Verstappen sfida l'Inferno Verde: tutto sulla 24h Nurburgring 2026. Programma e orari

Non è solo una gara, è ''La Gara''. Quest'anno la 24 Ore del Nurburgring assume una rilevanza mediatica senza precedenti grazie alla presenza di Max Verstappen. L'olandese, grande appassionato di simulazione e di corse endurance, ha deciso di affrontare la sfida definitiva: oltre 20 km di asfalto tra i boschi dell'Eifel, 170 curve e un dislivello che toglie il fiato. Max sarà al volante della Mercedes-AMG GT3 numero 3 gestita dal team che porta il suo stesso cognome, per un debutto che promette scintille in una griglia che supera le 160 auto.

Il format delle qualifiche: la scalata alla Pole

Il weekend nell'Inferno Verde è lungo e complesso. Si parte già giovedì con le sessioni di qualifica che servono a scremare il traffico. Per i top team di classe SP9 (GT3), le prime ore saranno dedicate alla messa a punto, ma la tensione salirà vertiginosamente venerdì con la ''Top Qualifying''.

Verstappen non ha ottenuto la promozione automatica alla fase finale, il che significa che dovrà sudarsi l'accesso alla TQ3 (la sessione in cui si lotta per la pole) partendo dalla TQ1 del venerdì mattina. Scattare davanti a tutti è infatti fondamentale, non tanto per la prestazione pura - che in una 24 ore conta il giusto - quanto per evitare il traffico delle auto meno prestazionali nelle prime ore di gara.

Il programma completo: gli orari di tutte le sessioni

Ecco il palinsesto ufficiale per non perdere nemmeno un minuto della sfida di Max e compagni:

Giovedì 14 maggio 2026

Q1 : 13:15 – 15:15 (Prove libere per i top team)

: 13:15 – 15:15 (Prove libere per i top team) Q2: 20:00 – 23:30 (Sessione notturna obbligatoria)

Venerdì 15 maggio 2026

TQ1 : 10:15 – 10:45 (il team di Verstappen in pista per la qualificazione)

: 10:15 – 10:45 (il team di Verstappen in pista per la qualificazione) TQ2 : 11:05 – 11:35

: 11:05 – 11:35 Q3 : 12:00 – 13:05 (definizione griglia dal 50° posto in giù)

: 12:00 – 13:05 (definizione griglia dal 50° posto in giù) TQ3: 13:35 – 14:35 (lotta per la pole position)

Sabato 16 maggio 2026

Warm-up : 10:00 – 11:00

: 10:00 – 11:00 Partenza 24 Ore: ore 15:00 (Bandiera verde)

Domenica 17 maggio 2026

Arrivo: ore 15:00 (Bandiera a scacchi)

Come seguire Verstappen in diretta

La copertura dell'evento sarà totale e, fortunatamente per i fan, molto accessibile. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su YouTube sul canale ufficiale della 24 Ore del Nurburgring.

Oltre alla regia internazionale, saranno disponibili numerosi canali on-board attivi 24 ore su 24. Il più cliccato sarà inevitabilmente quello della Mercedes numero 3, che permetterà di vivere ogni secondo dell'esperienza di Max Verstappen tra le curve cieche e i dossi del ''Green Hell''.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 13/05/2026