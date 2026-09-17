"Max vs 100": Verstappen fa sua (in meno tempo del necessario) la sfida improbabile sui kart

In una pausa tra gli impegni del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen firma un'altra prestazione destinata a far parlare gli appassionati di motorsport. Su un tracciato temporaneo allestito tra il nuovo kartodromo e la pista di Silverstone, l'olandese è stato il grande protagonista di ''Max vs 100'', format promozionale ideato dalla Red Bull per dar vita alla più imponente gara di go-kart mai disputata su circuito chiuso.

La sfida prevedeva una dinamica inedita: la presenza di 101 kart complessivi incolonnati sulla griglia di partenza, con il quattro volte iridato di F1 posizionato in 101ª e ultima casella. Davanti a lui si sono schierati piloti di altre discipline del brand austriaco, content creator, giornalisti e fortunati appassionati selezionati su scala globale.

Il caos del primo giro e le regole di ingaggio

Il regolamento della manifestazione prevedeva l'eliminazione diretta di ciascun concorrente nel momento esatto in cui il retrotreno del kart di Verstappen appaiava il musetto dell'avversario. La fase di avvio si è trasformata in un vero e proprio imbuto al primo tornante.

Approfittando del traffico e dei molteplici contatti a centro gruppo, l'olandese ha superato oltre sessanta rivali prima ancora di varcare la linea del traguardo del primo giro, risalendo fino alla 37ª posizione nel corso dei primi due minuti di gara. Questo groviglio iniziale ha decretato l'uscita di scena immediata di ben 63 partecipanti, spianando la strada al recupero del pilota Red Bull.

Max rimonta in 14 giri (sui 30 previsti)

Superata la bagarre iniziale, la corsa si è tramutata in un prolungato inseguimento. Mentre in testa il giornalista olandese Jacky Martens, il creatore di contenuti Zac Alsop e il tecnico della divisione Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler accumulavano un vantaggio di circa 12 secondi sfruttando la pista libera, Verstappen ha inanellato una sequenza di giri record.

Max Verstappen nell'evento Max vs 100 organizzato dalla Red Bull a Silverstone | Foto: Red Bull Content Pool

Mantenendo un ritmo medio di un sorpasso ogni 21 secondi, l'olandese ha ricucito il divario a suon di 3 secondi al giro. Nemmeno la concessione di un ''joker lap'' aggiuntivo assegnato dalla Direzione Gara al terzetto di testa è bastata a contenere la risalita del campione. Al giro 14 dei 30 previsti, dopo appena 35 minuti dallo spegnimento dei semafori, Verstappen ha sferrato l'attacco decisivo superando nell'ordine Osler, Alsop e infine Martens all'interno di una sola tornata, prendendo il comando e condurlo fino sotto la bandiera a scacchi.

Il riscontro cronometrico ha confermato il divario tecnico: il giro più veloce di Verstappen (2:20.673) è risultato di oltre 2.6 secondi più rapido rispetto a quello di Martens (2:23.327), secondo miglior riferimento della serata. Sul podio finale, a fianco dell'iridato di F1, sono saliti proprio Martens e il meccanico della squadra Osler, mentre Pol Tarrés ha chiuso al quinto posto.

Gli highlights dell'evento

Di seguito il video con i momenti salienti dell'improbabile e decisamente spettacolare garetta di kart che ha visto Max Verstappen trionfare, qualora ci fossero dei dubbi, contro i suoi 100 rivali dilettanti.

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