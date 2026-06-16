Volkswagen ID.3 sportiva, le foto spia anticipano diverse sorprese

Quando Volkswagen ha presentato la nuova ID.3 Neo, mancava all'appello la versione ad alte prestazioni, una versione che ha sempre accompagnato la compatta elettrica del marchio tedesco. Le recenti foto spia mostrano ora un muletto (ripreso in marcia sulle strade in Germania) che sembrerebbe essere proprio il primo prototipo di questa variante sportiva.

GTX o GTI?

Volkswagen ID.3 sportiva, foto spia dell'anteriore

Dal punto di vista estetico il muletto immortalato nelle foto spia non si discosta moltissimo dalla ID.3 Neo standard, ma alcuni dettagli, come la presa d'aria anteriore, lasciano intravedere una forma simile a quella della ID. Polo GTI elettrica. Il paraurti posteriore, invece, nasconde sotto la camuffatura quello che sembra un diffusore ridisegnato.

Fino a oggi Volkswagen ha tenuto due sigle ben separate: GTX per le elettriche più sportive, GTI per le sportive a benzina. Una distinzione che ha resistito per decenni, fino a qualche settimana fa quando il marchio tedesco ha presentato la ID. Polo elettrica più performante chiamandola, sorprendentemente, GTI e non GTX. Una prima volta che potrebbe non essere un caso isolato. Se Volkswagen ha interrotto la tradizione una volta, potrebbe romperla di nuovo, e la prossima candidata sarebbe proprio questa ID.3 sportiva fotografata su strada.

Se l'ipotesi verrà confermata, sarà più di un semplice cambio di etichetta. La ID. Polo GTI, per quanto elettrica, è comunque a trazione anteriore. La ID.3, invece, monta il motore al posteriore e scarica la potenza sulle ruote posteriori. Significherebbe quindi che, per la prima volta nella storia del marchio, tre lettere sinonimo di trazione anteriore finirebbero su un'auto che funziona esattamente al contrario.

Le specifiche (tutte da confermare)

Volkswagen ID.3 sportiva, foto spia del posteriore

Siamo ancora nel campo delle speculazioni, ma è probabile che per questa ID.3 sportiva, Volkswagen riutilizzi la base della vecchia ID.3 GTX (uscita di produzione con il restyling). Quindi 322 CV e 545 Nm di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e una batteria da 79 kWh con un'autonomia WLTP che nella vecchia generazione toccava i 600 km, e che Volkswagen potrebbe spingere leggermente più in alto con questo aggiornamento.

La ID.3 Neo standard, nella sua versione attuale, offre fino a 231 CV e un'autonomia dichiarata fino a 630 km, oltre a uno stile più affilato, una plancia ridisegnata, materiali migliorati e schermi più grandi rispetto alla generazione precedente. Tutti elementi che dovremmo ritrovare senza troppe modifiche anche alla versione sportiva.

Il debutto europeo è atteso entro la fine dell'anno.

FONTE: Carscoops

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