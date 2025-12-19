Non solo una hypercar: Rimac Nevera R ti porta nelle stanze segrete della factory

La versione Founder's Edition, costruita in dieci esemplari, unisce esclusività e coinvolgimento diretto con l'azienda croata, offrendo ai proprietari un’esperienza senza precedenti

Per rendere un’auto davvero speciale, soprattutto in edizione limitata, i costruttori spesso alzano l’asticella alla voce “esclusività” con dettagli unici ed esperienze dedicate ai fortunati clienti.

Rimac Nevera R Founder's Edition: più di una supercar elettrica

Nel caso della Rimac Nevera R Founder's Edition, però, si va oltre la semplice experience. Qui l’elemento distintivo non è solo l’auto, ma il rapporto diretto con chi la costruisce.

Rimac (guarda la homepage di Rimac), azienda simbolo dell’innovazione elettrica ad alte prestazioni, ha deciso di coinvolgere i clienti come mai prima. I dieci fortunati proprietari della Founder's Edition ricevono un vero e proprio pass di accesso alla casa madre Bugatti-Rimac, entrando nel cuore delle attività aziendali.

Rimac Nevera R Founder's Edition: l'hypercar elettrica che da accesso all'universo Rimac

Un accesso privilegiato al mondo Rimac

I clienti non si limitano a osservare: partecipano. Mate Rimac, fondatore e volto del marchio, li coinvolge in discussioni su strategie e sviluppi futuri. Un’occasione rara per conoscere in anteprima le prossime evoluzioni della gamma e contribuire, indirettamente, alle scelte dell’azienda.

Tra le esperienze incluse spiccano anche:

sessioni di guida con i collaudatori ufficiali

dimostrazioni di performance e tentativi di record

configurazione personalizzata dell’auto con Mate Rimac

consegna finale direttamente dalle sue mani

Rimac Nevera R Founder's Edition: l'abitacolo sportivo creato su misura con il cliente

Design esclusivo, anima condivisa

Ma al centro di tutto resta pur sempre la hypercar elettrica (guarda il pilota F1 e la sua Rimac Nevera) e quindi entriamo più nel dettaglio di questo nuovo gioiello tecnologico “made in Croatia”. Sul piano estetico, la Nevera R Founder's Edition si distingue per una livrea bicolore con strisce centrali e un abitacolo altrettanto bicolore.

L’interno è diviso tra lato guida e lato passeggero, richiamando l’auto personale di Mate Rimac. Ricami e badge dedicati celebrano momenti chiave della storia Rimac, come il debutto della Concept One di ben tredici anni fa (guarda in video la Rimac Concept One).

Rimac Nevera R Founder's Edition: quattro motori elettrici, oltre 2.100 CV e 0-100 in 1,6 secondi

Prestazioni da riferimento assoluto

Al di là delle personalizzazioni, le specifiche restano quelle estreme della Nevera R. Quattro motori elettrici erogano 2.107 CV, permettendo lo 0-100 km/h in 1,66 secondi. Batteria alleggerita e soluzioni aerodinamiche dedicate migliorano ulteriormente la dinamica di guida, confermando il ruolo della Nevera R come riferimento tra le hypercar elettriche.

Il prezzo? Scordatevelo. L’informazione è poco influente a questi livelli, ma siamo sicuri che i facoltosi proprietari apriranno volentieri il portafoglio per entrare dalla porta principale della Rimac.

