Una Porsche Cayenne pickup? Ebbene sì e questo esemplare è in vendita

La Porsche (guarda la homepage di Porsche) è nota per aver rivoluzionato il proprio business con la Cayenne, modello che ha aperto alla casa tedesca le porte del segmento SUV.

Porsche Cayenne S pickup: il SUV tedesco del 2011 trasformato e in vendita in Nuova Zelanda

Una trasformazione fuori dagli schemi

Questa particolare versione del 2011, però, ha seguito una strada decisamente insolita. Un proprietario neozelandese ha infatti deciso di trasformarla in un pickup, realizzando una conversione unica ora proposta in vendita. La base di partenza è una Cayenne S equipaggiata con motore V6 turbodiesel da 3,0 litri, capace di erogare 243 CV e 550 Nm, abbinato a cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale.

Porsche Cayenne S pickup: l'abitacolo rimane pressoché fedele all'originale

Dal SUV al pickup a due porte

L’intervento ha modificato profondamente la carrozzeria. La parte posteriore del tetto è stata rimossa insieme alle portiere, trasformando il veicolo in un vero e proprio pickup con cabina allungata. Pur mantenendo la lunghezza originale di 4,85 metri, il progetto ha ricavato un pratico cassone posteriore, supportato da una nuova paratia con lunotto in vetro e da un portellone ridisegnato per un utilizzo più funzionale. A completare il pacchetto ci sono pneumatici all-terrain che valorizzano ulteriormente le capacità del sistema di trazione.

Porsche Cayenne S pickup: prezzo di poco inferiore ai 26.000 euro al cambio attuale

Prezzo e omologazione

L’esemplare mostra all’attivo 204.000 km e viene proposto dal concessionario Christchurch European per 49.996 dollari neozelandesi, circa 25.600 euro (guarda l'offerta). Secondo quanto riportato nell’annuncio, la trasformazione ha richiesto un investimento di 80.000 dollari neozelandesi, superiore a 41.000 euro, solo per le procedure di omologazione, necessarie per rendere il veicolo conforme alla circolazione stradale. Un costo importante che contribuisce a spiegare il prezzo finale, vicino ai 26.000 euro, per una Cayenne di 15 anni modificata, ma che rappresenta un caso decisamente fuori dal comune. Voi cosa ne pensate? Comprereste il SUV Porsche così trasformato? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/06/2026