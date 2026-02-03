Nuova Corvette C8 Grand Sport avvistata prima del lancio. Il video su Instagram

La Corvette C8 Grand Sport 2027 avvistata in video su Instagram: prime immagini, dettagli estetici e possibili motori

I rumor non accennano a fermarsi: la Corvette C8 Grand Sport, modello amatissimo dai fan, sembra destinata davvero a tornare in listino.

E le ultime immagini condivise su Instagram dall’utente @njp_moto fanno salire le probabilità, mostrando due esemplari di quella che sembra essere la nuova generazione Grand Sport durante uno shooting promozionale.

Il video, ripreso da CorvetteBlogger, da anni attento a ogni indiscrezione sulla C8, mostra le due Corvette parcheggiate di fronte l’una all’altra su una strada di montagna, mentre grandi camper cercano di proteggere la scena da occhi indiscreti.

Una è verniciata nel classico Arctic White, l’altra in un blu scuro che ricorda molto probabilmente l’iconico Admiral Blue – tinta storica delle Grand Sport C4 e C7 e già segnale della possibile rinascita del modello.

Dettagli estetici da veri appassionati

La “Vette” blu sfoggia anche le caratteristiche due striature rosse sul passaruota posteriore, tipiche della Grand Sport. Altri dettagli restano difficili da distinguere dal video, ma si notano badge rossi dietro le prese d’aria, cerchi neri e, cosa interessante, le quattro uscite centrali tipiche dei motori flat-plane V8.

Questo non significa automaticamente che la nuova Grand Sport erediterà i powertrain di Z06 o ZR1. I rumor parlano da mesi di due nuovi V8 in arrivo nella gamma GM – un 5.7 litri e un 6.7 litri, quest’ultimo forse denominato LS6 e destinato anche a una futura Corvette.

Alcuni sostengono poi che GM voglia sostituire gli scarichi doppi laterali della Stingray con il più esotico layout a uscita centrale, un dettaglio che farebbe felici gli appassionati di sound.

Secondo le previsioni, la C8 Grand Sport dovrebbe debuttare a metà 2026 come modello MY2027 e questo video alimenta ulteriormente le speculazioni: sarà il trampolino di lancio per un nuovo V8? Tutti i fan sono già con il fiato sospeso.

Il fascino della Grand Sport

Nella generazione C7, la Grand Sport rappresentava il perfetto compromesso tra performance e usabilità quotidiana e non sorprende che i fan desiderino il suo ritorno per completare l’offerta C8.

Ora GM dovrà trovare nuovamente quell’equilibrio, tenendo conto anche dei puristi: la C4 Grand Sport era disponibile solo con cambio manuale e Tremec ha recentemente sviluppato un nuovo transaxle manuale basato sulla Corvette moderna. Un piccolo dettaglio che potrebbe far felici gli amanti della guida più pura.

In attesa di conferme ufficiali, resta chiaro che la C8 Grand Sport 2027 sarà uno dei momenti più attesi della storia recente di Chevrolet, pronta a riportare un po’ di leggenda sulle strade e nei cuori dei fan.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/02/2026