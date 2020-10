NON SOLO BAT-MOBILE Anche i supereroi (o meglio, i loro alter ego in abiti civili) devono andare a far la spesa, e muoversi per la città quando sono in “borghese”. Nel caso di Bruce Wayne, che di notte si mette la maschera da pipistrello e combatte il crimine a Gotham City, capite bene che presentarsi al supermercato o dal dentista con la Batmobile creerebbe non pochi problemi. Di parcheggio, sicuramente, ma anche la sua identità segreta e tutte quelle cose lì.

ANCORA RINVIATO Una settimana fa vi abbiamo raccontato di come il nuovo film di Batman, diretto da Matt Reeves, sia stato (nuovamente) rimandato dal primo ottobre del prossimo anno a un lontano, lontanissimo 4 marzo 2022. Insieme a Batman è stata posticipata l’uscita nelle sale del nuovo Fast and Furious 9 e di 007 No Time To Die. Decisioni legate alla seconda ondata della pandemia da coronavirus, che gettano un’ombra quantomai cupa sul futuro delle sale cinematografiche.

LIVERPOOL CITY Nel frattempo, però, le riprese del film non si sono interrotte; in queste settimane la troupe è impegnata a Liverpool, città inglese che verrà utilizzata per rappresentare Gotham City sul grande schermo. Le immagini di questo articolo sono state scattate fuori dalla famosa chiesa di St. George’s Hall, dove si sta svolgendo il funerale di cui abbiamo visto alcune sequenze nel trailer pubblicato in occasione del DC Fandome.

STILE DA VENDERE In queste immagini vediamo Robert Pattinson, che nel film vestirà i panni di un giovane e piuttosto indisciplinato Batman, al volante di una splendida, elegantissima e stilosa Corvette Stingray del 1963. Che magari non è comodissima per fare la spesa, ma è assolutamente perfetta per un giovane miliardario come Bruce Wayne. Le prime immagini della Corvette sul set avevano inizialmente portato a pensare che si potesse trattare dell’auto del Pinguino (interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell), ma vedere Pattinson alla guida ha spento immediatamente ogni possibile voce a riguardo.

QUANDO ESCE The Batman è diretto da Matt Reeves, già regista di Cloverfield e degli ultimi due film de Il Pianeta delle Scimmie. A meno di ulteriori ritardi, la pellicola uscirà il prossimo 4 marzo 2022.