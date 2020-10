Non solo Batman

Non solo The Batman con Robert Pattinson nell'universo di Gotham City. Se già vi abbiamo parlato del film, delle sue auto e anche delle sue moto, in questo momento sta venendo girata anche la seconda stagione della serie Batwoman. In onda in America sul canale The CW e in Italia su Premium Action, la serie si concentra sulle avventure della cugina di Bruce Wayne nel ruolo di Batwoman.

NOVITÀ Nella prima stagione la protagonista era interpretata da Ruby Rose, che nella seconda sarà sostituita da Javicia Leslie. Ma non è l'unico cambiamento: se infatti prima la donna pipistrello girava per Gotham a bordo di una moto, le immagini e i video trapelati su Twitter dal dietro le quinte della serie ci mostrano per questa nuova stagione un'auto basata su Corvette C7.

I have @CWBatwoman happening right below my apartment! Such a cool Batmobile. Hoping to see @JaviciaLeslie in action! #Batwoman pic.twitter.com/h9VgGNi7Ac — Awesome Friday (@AwesomeFridayCa) October 17, 2020

L'AUTO L'auto, più minacciosa dell'originale, presenta parafanghi più larghi, minigonne laterali custom e un grande spoiler. L'auto di per sé è piuttosto classica, rispetto ad alcune Batmobile che abbiamo visto negli ultimi anni (per esempio quella specie di carrarmato che compariva nella trilogia firmata da Christopher Nolan), e il suo colore nero con inserti arancione richiama alla mente quella della serie televisiva degli anni Sessanta.

DETTAGLI Altri dettagli di stile sono il logo Corvette sostituto con il simbolo di Batman, anche questo arancione, e luci a led rosse a illuminare il sottoscocca dell'auto. Trattandosi di una C7 Grand Sport, questa Batmobile dovrebbe essere spinta da un motore V8 da 6,2 litri, con 460 CV di potenza e 630 Nm di coppia. La seconda stagione di Batwoman andrà in onda in America a partire da gennaio 2021.