Novità FIAT 2027, i nuovi modelli in arrivo

Il 2027 per FIAT sarà un anno molto interessante in quanto vedremo arrivare su strada diverse novità. In particolare inizierà la nuova sfida al segmento C con il lancio della nuova famiglia Grizzly. Inoltre, ci saranno novità pure per la 500 elettrica. Dunque, cosa ci dobbiamo aspettare esattamente per il prossimo anno? Andiamo quindi a scoprire le principali novità, almeno di quelle di cui sappiamo qualcosa oggi.

Di loro oggi conosciamo quasi tutto. La casa automobilistica ha svelato fino a questo momento moltissimi aspetti. Ci manca solamente una presentazione ufficiale ''tradizionale'' in cui vengano forniti tutti i dettagli mancanti. La gamma Grizzly sarà composta dal SUV Grizzly e dal SUV Coupé Grizzly Fastback per chi cerca un look un più più dinamico. La parentela con la gamma della Grande Panda, utilizzano sempre la piattaforma Smart Car, è evidente dal frontale dove troviamo la firma luminosa a pixel (replicata anche dietro) che qui viene chiamata ''grattuggia''.

FIAT Grizzly Fastback

Avranno una lunghezza fino a 4,5 metri e si caratterizzeranno per offrire una buona capacità di carico (545 litri per Grizzly e di 608 litri per Grizzly Fastback) e tanto spazio a bordo. Per accontentare un po' tutte le necessità dei clienti, la gamma sarà proposta con un'offerta multienergia. Ci sarà quindi il 3 cilindri 1,2 litri benzina da 100 CV con cambio manuale oltre alla versione Mild Hybrid, quella da 145 CV. L'elettrico dovrebbe poi offrire 113 CV e un'autonomia di circa 400 km.

Gli ordini europei si apriranno il 5 gennaio 2027, con tutte le opzioni di motorizzazione disponibili fin da subito. I prezzi? Si partirà da circa 20.000 euro per la versione benzina con cambio manuale. Con l'avvicinarsi dell'inizio della commercializzazione dovrebbero finalmente arrivare nuovi dettagli.

Nel 2027 arriverà un aggiornamento per la FIAT 500 elettrica. L'obiettivo è renderla più competitiva sul mercato. Per tale motivo arriverà una nuova batteria del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) che dovrebbe consentire di ridurre i prezzi della city car. Al momento non sappiamo se arriveranno ulteriori novità ma possiamo immaginarci anche un piccolo restyling complessivo. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.

Al momento non ci sono ancora informazioni ma è possibile che il prossimo anno, con l'introduzione dei nuovi Model Year possano arrivare piccole novità anche su Grande Panda, Panda e 600. In particolare, l'attuale B-SUV è stato lanciato nella seconda parte del 2023 e quindi potrebbe essere il momento di ricevere un aggiornamento.

Possiamo poi immaginarci anche l'introduzione di versioni speciali per la FIAT Topolino, il piccolo quadriciclo elettrico di grande successo.

Il debutto della piccola elettrica gemella della nuova Citroen 2CV (potrebbe chiamarsi Koala) e del primo quadriciclo elettrico pesante di FIAT è previsto per il 2028, ma il prossimo anno sicuramente avremo modo di scoprire maggiori dettagli su questi due importanti nuovi progetti.

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