FIAT Topolino conquista gli USA: ora può circolare su strada

FIAT Topolino è da poco sbarcata sul mercato americano e sembra che abbia subito ottenuto un buon successo. Stellantis racconta infatti che molte concessionarie hanno esaurito le prime assegnazioni del modello 2026. Forse non tutti sanno, però, che inizialmente il piccolo quadriciclo elettrico non poteva circolare su strade pubbliche ma essere utilizzato solamente in strade chiuse al traffico come le aree private e i golf club. Adesso, con l'arrivo del modello 2027, le cose sono cambiate.

FIAT Topolino

Infatti, FIAT fa sapere che la FIAT Topolino ha ufficialmente ottenuto l'omologazione per la circolazione su strada negli Stati Uniti.

La piccola Topolino piace agli americani

Adesso il quadriciclo può circolare su strada ma essendo classificato come un low-speed vehicle (LSV), cioè veicolo a bassa velocità, non può circolare ovunque. Secondo le normative della National Highway Traffic Safety Administration, i veicoli LSV hanno una velocità massima limitata tra le 20 e le 25 miglia orarie (32-40 km/h). Lo ''svantaggio'' di essere etichettato come LSV è che non è possibile guidare su strade con un limite di velocità superiore a 55 km/h, ma è possibile attraversare strade con un limite superiore agli incroci.

FIAT Topolino

Un kit per adeguare le Topolino già su strada

I nuovi modelli arriveranno già con l'omologazione LSV, con la possibilità di raggiungere una velocità massima di 40 km/h. Quelli già su strada con velocità massima di 31 km/h saranno presto adeguati. FIAT ha poi raccontato che la Topolino destinata al mercato statunitense si arricchirà di due nuove colorazioni: Corallo Orange e Luna Greige. Anche gli interni sono stati aggiornati con un quadro strumenti digitale a colori. Inoltre, il marchio ha presentato una Topolino speciale realizzata in collaborazione con Sanlorenzo Yachts.

FIAT Topolino

Prezzo

Quanto costa la FIAT Topolino negli Stati Uniti? 13.995 dollari. La consegna a domicilio entro un raggio di 50 miglia (80 km) dal concessionario è gratuita.

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