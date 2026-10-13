Salone di Parigi

FIAT Multiplina al Salone di Parigi: come la Topolino ma più grande

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5 ore fa - Arriverà nel 2028

Un quadriciclo elettrico più spazioso, capace di raggiungere i 90 km/h e pensato per quattro persone
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Al Salone di Parigi, allo stand FIAT tra le tante novità c'è un modello molto curioso. Si tratta del concept della Multiplina. Tutti conoscono la Topolino, un quadriciclo elettrico di grande successo. La casa automobilistica vuole andare oltre e offrire un modello più grande che rientrerà nella categoria dei quadricicli pesanti. Questo significa che disporrà di prestazioni migliori rispetto a quanto offre oggi la piccola Topolino.

FIAT Multiplina

Arriverà nel 2028

Le specifiche definitive ancora non le sappiamo ovviamente, dato che il modello di serie dovrebbe arrivare nel corso del 2028. Ci sarà quindi modo di saperne di più. In ogni caso, la potenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 CV, con una velocità massima di 90 km/h (limite per la normativa dei quadricicli pesanti). La lunghezza dovrebbe attestarsi attorno a quota 3 metri. All'interno dell'abitacolo ci dovrebbe essere sufficiente spazio per 4 passeggeri. Si tratterà comunque del primo quadriciclo pesante della storia di FIAT.

 
 
 
 
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Le forme richiamano quelle della Multipla degli anni '60 e da quanto si può vedere, sarà dotata di due portiere. Con questo modello, FIAT punta a replicare il successo della Topolino, proponendo un quadriciclo in grado di offrire maggiore spazio e prestazioni migliori, anche per quanto riguarda l'autonomia. La formula dovrebbe essere sempre quella della Topolino, con dotazioni essenziali per poter contenere il prezzo.

Multiplina è un modello che incuriosisce e piace come si nota subito dalla grande quantità di contenuti condivisi sui social network. Non rimane che attendere maggiori informazioni sulle sue specifiche finali. L'aspetto del modello di produzione non dovrebbe cambiare di molto.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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