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Fiat Grande Panda sbarca in Sudamerica, in incognito. Le foto

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4 ore fa - Fiat Argo X: la Grande Panda cambia nome per il Sudamerica

La Fiat Grande Panda arriva in Sudamerica con il nome di Argo X e motori Firefly. Caratteristiche del nuovo B-SUV per il Brasile
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Fiat ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo modello destinato al mercato sudamericano ribattezzato Fiat Argo X. Ma non lasciarti ingannare dal nome: sotto le lamiere non trovi l'ennesimo restyling del modello lanciato nel 2017 e aggiornato nel 2022, bensì la nuova Fiat Grande Panda adattata al contesto locale.

Un design familiare, ma senza i loghi in rilievo

Un primo sguardo ai teaser ufficiali — focalizzati su gruppi ottici e logo dedicato — tradisce subito la parentela: la struttura è quella della Grande Panda europea che condivide la piattaforma con la Citroën C3. Tuttavia, per il mercato latinoamericano sono stati previsti alcuni ritocchi specifici.

Gli stampati delle lamiere su portiere e portellone dicono addio alle caratteristiche goffrature ''Panda'' e ''Fiat''. Cambiano anche gli interni, che abbandonano i colori vivaci della versione europea per adottare rivestimenti più sobri e scuri.

E l'origine della ''X''? La divisione marketing locale ha interpretato la grafica dei fari a LED pixel come la forma di una X, giustificando così la sigla.

 
 
 
 
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Piattaforma Smart Car e motori Flex

Dal punto di vista tecnico l'ossatura resta la piattaforma Smart Car, ma sotto il cofano le cose cambiano per venire incontro alle esigenze della produzione locale. La Argo X farà infatti affidamento sulle motorizzazioni 1.0 Firefly e 1.0 Turboflex, con quest'ultimo abbinato a un sistema micro-ibrido a 12V. La trazione è esclusivamente anteriore, gestita a seconda della versione da un cambio manuale a 5 marce o da un automatico CVT.

A differenza del modello europeo prodotto in Serbia, la Argo X nascerà nello stabilimento brasiliano Stellantis di Betim. La presentazione ufficiale prenderà il via entro la fine dell'anno, in concomitanza con i 50 anni di presenza Fiat nella regione.

Due modelli a listino e lo sguardo al futuro

La decisione di mantenere in gamma sia la vecchia Argo sia la nuova Argo X risponde a una precisa strategia commerciale: offrire al pubblico brasiliano due alternative distinte nello stesso segmento. La Argo tradizionale continuerà a fare da modello d'accesso, mentre la Argo X presidierà la fascia dei crossover compatti.

Inoltre, il progetto Panda in Sudamerica non si fermerà qui: sono già in programma i modelli Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, che arriveranno con componenti localizzate per posizionarsi un gradino più in alto e raccogliere gradualmente l'eredità di Pulse e Fastback.

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Listino Fiat Grande Panda
AllestimentoCV / KwPrezzo
Grande Panda Hybrid Pop 100 / 7418.900 €
Grande Panda Hybrid Icon 100 / 7420.400 €
Grande Panda Hybrid Business 100 / 7421.650 €
Grande Panda Hybrid La Prima 100 / 7422.900 €
Grande Panda Elettrica Red - / -24.900 €
Grande Panda Elettrica La Prima - / -27.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Grande Panda visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Grande Panda
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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