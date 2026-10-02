Fiat Grande Panda sbarca in Sudamerica, in incognito. Le foto

Fiat ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo modello destinato al mercato sudamericano ribattezzato Fiat Argo X. Ma non lasciarti ingannare dal nome: sotto le lamiere non trovi l'ennesimo restyling del modello lanciato nel 2017 e aggiornato nel 2022, bensì la nuova Fiat Grande Panda adattata al contesto locale.
Un design familiare, ma senza i loghi in rilievo
Un primo sguardo ai teaser ufficiali — focalizzati su gruppi ottici e logo dedicato — tradisce subito la parentela: la struttura è quella della Grande Panda europea che condivide la piattaforma con la Citroën C3. Tuttavia, per il mercato latinoamericano sono stati previsti alcuni ritocchi specifici.
Gli stampati delle lamiere su portiere e portellone dicono addio alle caratteristiche goffrature ''Panda'' e ''Fiat''. Cambiano anche gli interni, che abbandonano i colori vivaci della versione europea per adottare rivestimenti più sobri e scuri.
E l'origine della ''X''? La divisione marketing locale ha interpretato la grafica dei fari a LED pixel come la forma di una X, giustificando così la sigla.
Piattaforma Smart Car e motori Flex
Dal punto di vista tecnico l'ossatura resta la piattaforma Smart Car, ma sotto il cofano le cose cambiano per venire incontro alle esigenze della produzione locale. La Argo X farà infatti affidamento sulle motorizzazioni 1.0 Firefly e 1.0 Turboflex, con quest'ultimo abbinato a un sistema micro-ibrido a 12V. La trazione è esclusivamente anteriore, gestita a seconda della versione da un cambio manuale a 5 marce o da un automatico CVT.
A differenza del modello europeo prodotto in Serbia, la Argo X nascerà nello stabilimento brasiliano Stellantis di Betim. La presentazione ufficiale prenderà il via entro la fine dell'anno, in concomitanza con i 50 anni di presenza Fiat nella regione.
Due modelli a listino e lo sguardo al futuro
La decisione di mantenere in gamma sia la vecchia Argo sia la nuova Argo X risponde a una precisa strategia commerciale: offrire al pubblico brasiliano due alternative distinte nello stesso segmento. La Argo tradizionale continuerà a fare da modello d'accesso, mentre la Argo X presidierà la fascia dei crossover compatti.
Inoltre, il progetto Panda in Sudamerica non si fermerà qui: sono già in programma i modelli Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, che arriveranno con componenti localizzate per posizionarsi un gradino più in alto e raccogliere gradualmente l'eredità di Pulse e Fastback.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Grande Panda Hybrid Pop
|100 / 74
|18.900 €
|Grande Panda Hybrid Icon
|100 / 74
|20.400 €
|Grande Panda Hybrid Business
|100 / 74
|21.650 €
|Grande Panda Hybrid La Prima
|100 / 74
|22.900 €
|Grande Panda Elettrica Red
|- / -
|24.900 €
|Grande Panda Elettrica La Prima
|- / -
|27.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Grande Panda visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Grande Panda
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.