Fiat Pandina e Grande Panda, scopri lo sconto con la promo Prezzo Protetto

Con la promo Prezzo Protetto, Fiat propone Pandina Hybrid da 9.950 euro e Grande Panda da 14.950 euro. Le condizioni dell'offerta

Con la nuova campagna commerciale battezzata Prezzo Protetto, Fiat propone condizioni d'acquisto per Pandina e Grande Panda persino più convenienti rispetto a quelle di dodici mesi fa, dice la Casa.

Fiat Pandina Hybrid: l'utilitaria sotto i 10.000 euro

La regina delle vendite in Italia punta ancora una volta sulla concretezza. Sotto il cofano della Pandina Hybrid trovi il collaudato motore 1.0 FireFly tre cilindri da 65 CV con tecnologia mild-hybrid a 12V e cambio manuale a sei marce, un pacchetto pensato per contenere i consumi (dichiarati a 5,0 l/100 km nel ciclo misto) e garantire un'autonomia di oltre 700 km con un pieno.

A fronte di un listino ufficiale di 15.950 euro, con la promozione il prezzo d'attacco scende a 9.950 euro. Per ottenere questa cifra devi aderire al finanziamento Stellantis Financial Services e rottamare un veicolo fino a Euro 5 (oppure consegnare in permuta un'auto Fiat). Se decidi di non usufruire del finanziamento, lo sconto con rottamazione fissa comunque il prezzo promozionale a 11.450 euro.

Per quanto riguarda il piano finanziario su 36 mesi:

Anticipo : 1.699 euro.

Rate mensili : 35 rate da 99 euro (comprensive dell'estensione di garanzia Extended Care Premium).

Rata finale residua : 8.010,60 euro (valore garantito futuro).

TAN e TAEG: TAN fisso 8,99% e TAEG 13,71%.

L'offerta è riservata ai clienti privati su vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 28 settembre 2026.

Grande Panda, scopri lo sconto con la promo Prezzo Protetto

Fiat Grande Panda Turbo 100: sconto per tutti anche senza rottamazione

Se cerchi uno spazio maggiore e un'impostazione più moderna, la Grande Panda nell'allestimento Pop con motore 1.2 Turbo benzina da 100 CV e cambio manuale a 6 rapporti rappresenta l'altra proposta chiave dell'iniziativa.

In questo caso, il prezzo di listino parte da 17.900 euro, ma grazie alla promozione scende a 14.950 euro scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services. Il vantaggio principale di questa formula è che lo sconto è accessibile a tutti, senza che sia richiesta alcuna vettura usata da rottamare o permutare. Senza il finanziamento, il prezzo promozionale si attesta a 15.900 euro (pari a 2.000 euro di sconto netto sul listino).

La struttura del finanziamento su 36 mesi prevede:

Anticipo : 2.550 euro.

Rate mensili : 35 rate da 129 euro.

Rata finale residua : 10.873,60 euro.

TAN e TAEG: TAN fisso 5,99% e TAEG 9,02%.

Tutte le offerte descritte sono valide esclusivamente per contratti stipulati da clienti privati entro il 28 settembre 2026 presso le concessionarie della rete Fiat.

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